陳念琴、黃筱雯獲頒國光體育獎章　台上邀李洋熱舞遭拒

▲▼黃筱雯(左)與陳念琴(右)出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲黃筱雯(左)與陳念琴(右)出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，11日在台北舉行，運動部長李洋親自出席頒獎，兩位高人氣拳擊女將陳念琴、黃筱雯也親自出席領獎。陳念琴透露，「看到很多年輕選手冒出頭，身為大學姐很感動，台灣的運動人才一代接著一代。」至於黃筱雯則透露，「上台前有跟李洋部長說要來跳一段舞，沒想到他很害羞說不敢。」

上個月才在世界拳擊聯盟（World Boxing）年終總決賽拿下65公斤級金牌的陳念琴，以及今年拳擊世錦賽54公斤級勇奪金牌的黃筱雯，今日都以正裝打扮，出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，並和今年9月正式接下運動部長的李洋在台上有親切互動。

過去李洋仍是選手身分時期，與陳念琴、黃筱雯同為巴黎奧運中華隊國手，3人自然有著深厚交情，黃筱雯就笑說，「上台前有跟李洋說，領獎要一起跳舞，沒想到他很害羞說不敢。」

兩位在國際賽場表現優異的台灣拳擊女將，也談到接下來的目標及展望，陳念琴表示，「今年雖然沒有國際性的綜合大賽，但明年名古屋亞運馬上就要到來，加上今年自己參與了7場國際賽，在28歲這個年紀，體力真的要加油一下。」

至於黃筱雯則說，「今年整體賽事比較密集，前半年個人成績比較不理想，但世錦賽還是頂住壓力奪金，不過年終賽因為有傷影響到了表現，不過自己蠻喜歡以賽代訓的感覺。」

▲▼黃筱雯(左)與陳念琴(右)出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，由運動部長李洋(中)親自頒獎。（圖／記者李毓康攝）

▲黃筱雯(左)與陳念琴(右)出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，由運動部長李洋(中)親自頒獎。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 陳念琴黃筱雯李洋國光體育獎章拳擊

