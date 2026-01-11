運動雲

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅隊長陳傑憲11日出席林安可感謝球迷見面會，談到學弟即將旅日挑戰，陳傑憲笑稱「亞洲很小、台灣很近」，生活適應相對沒那麼陌生，「食物稍微有點不一樣，漢字很多不太會有生疏的感覺。」不過他也點出真正關鍵在球場上，「更直接的是要適應棒球環境，適應日職的投手。」

陳傑憲也在台上「小爆料」林安可的個性，直言自己早就說過一句話：「林安可是一個不愛棒球的選手，上天不公平，不愛棒球，棒球還打這麼好。」他還分享一段趣事，透露林安可曾問過他「養樂多是在大阪？」但實際上養樂多燕子主場在東京，陳傑憲忍不住笑說：「你看，不愛棒球的人卻可以出國。」

談到旅日挑戰的準備方向，陳傑憲坦言自己平時會關心日職動態，也會知道「哪一個投手球路最好」，但林安可「一概不知」，他認為這會是學弟較辛苦的地方，「從現在就要研究對手。」陳傑憲指出，日本投手縱向系列變化球多，相信林安可需要一段時間磨合，「磨合過後就能適應。」

訪問尾聲，陳傑憲也用日文向日本球迷介紹林安可，並送上祝福：「大家好我是陳傑憲，他是我的學弟，他很善良也很害羞，大概3月會去日本，希望日本球迷為他加油。」

關鍵字： 林安可陳傑憲旅日挑戰日職統一獅

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

