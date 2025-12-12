2025全球極限體能鋼鐵大賽登場　台中匯聚國際菁英拚體能

▲2025全球極限體能鋼鐵大賽，本周末一連兩天將於台中登場。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025全球極限體能鋼鐵大賽將於12月13、14日在台中市政府前廣場盛大舉行，成為全台規模最大、亞洲獎金最高的體能競技盛事。本屆大賽吸引來自12個海外地區以及國內外超過兩千名選手參賽，賽前記者會邀請到俄羅斯、日本、韓國的頂尖選手。包括玖壹壹洋蔥、桌球好手江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊壯壯、YouTuber阿強以及《最強的身體》多位選手都跨界參加。

今日記者會現場，市府特別安排「台中味體驗」環節，台中市副市長鄭照新親自招待國際選手品嚐台中代表美食太陽餅與全球知名的珍珠奶茶，獲得現場熱烈迴響。不少選手笑稱還沒比賽就先被台中「餵飽」，充分展現城市的熱情與特色，為活動增添不少亮點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆大賽吸引來自12個海外地區以及國內外超過兩千名選手參賽，賽前記者會邀請到俄羅斯、日本、韓國的頂尖選手。俄羅斯「Super Ninja」Anna Ivanova首度來台，過去在多項大型體能節目展現實力，與隊友合作有高度默契。

日本Kanji Sakiyama以精準技術與強大核心控制力聞名；韓國Kang Kyungsun則展現爆發力，代表CrossFit強勁動能精神。美國、馬來西亞、英國、新加坡、捷克、加拿大、巴西、法國、香港等地選手也將同場較勁，競技強度空前。

台灣菁英組由朱宇森、洪寀睿、林力瑋、陳宜欣組成，堪稱本屆最強防線。女子排名第一的洪寀睿今年在亞洲區名列第71名，是少數挺進國際賽場的台灣選手。她表示，「為了這場比賽，團隊投入長時間準備，希望全力以赴，讓世界看到台灣選手的力量與精神，並把冠軍留在台灣！」

林力瑋則是備受關注的全能型選手，曾奪2022中華台北國家冠軍，今年在CrossFit Team Semifinals表現亮眼，被視為最值得期待的綜合體能強者之一。他在記者會上說：「我們已做好充分準備，將全力以赴，捍衛台灣榮譽！」

除了菁英組的激烈對決，台中市政府積極推廣全民運動，設置「推廣組」吸引近兩千名選手報名。參賽名單星光熠熠，包括玖壹壹洋蔥、桌球好手江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊壯壯、YouTuber阿強以及《最強的身體》多位選手都跨界參加，支持城市運動推廣。台中市消防局和警察局也組隊參賽，展現警消人員的體能與團隊精神，並於賽事前進行特訓，力求以最佳狀態迎戰。