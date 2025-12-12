運動雲

>

高雄海神「全家都海神」主題周　小龍女現身應援力挺

▲高雄海神「全家都海神」主題周，小龍女現身應援力挺。（圖／海神提供）

▲高雄海神「全家都海神」主題周，小龍女將現身應援力挺。（圖／海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊將於12月13日、14日在高雄巨蛋舉辦「全家都海神」主題週，現場規劃多項精彩活動和豐富好禮，邀請球迷一起進場造浪、為海神加油。13日及14日中場休息時將有Dragon beauties小龍女和Aqua Mermaids帶來熱力舞蹈表演，還有球員限定小卡登場。

儘管開季球隊戰績為3勝8敗，隊長胡瓏貿仍對團隊未來充滿信心，他表示，「不只希望帶給神隊友主場比賽的勝利，更想呈現精彩的內容，好的執行策略。也謝謝神隊友這段時間的加油打氣，希望神隊友繼續進場，支持我們。」他期盼球迷持續支持，見證球隊與洋將布里茲克、克力斯間的磨合與成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主題周期間，海神主場高雄巨蛋場館環廊設有「全家都海神主題打卡區」、「彈跳SO HIGH」、「全家扭蛋樂」及「全家我最神」等互動攤位。民眾可在全家便利商店背景下合影留念，參加原地跳高挑戰贏取獎品，預測比賽得分王抽全家「Convenience Wear」好禮，還有機會試手氣帶走球員簽名球衣、浴巾、萬年曆、全家禮物卡等多項獎品。購買指定應援組合即可獲得球員小卡或扭蛋資格，數量有限，歡迎搶先參加。

▲高雄海神「全家都海神」主題周，小龍女現身應援力挺。（圖／海神提供）

美食方面，場館美食街集結全家便利商店、正忠排骨飯、必勝客、肯德基、麻古茶坊、繼光香香雞、前金燻鴨及猇甘草芭樂等品牌，提供球迷多元餐飲選擇，邊看球賽邊品嚐美食，享受雙重樂趣。

此外，13日及14日中場休息時將有Dragon beauties小龍女和Aqua Mermaids帶來熱力舞蹈表演，結合全家入店鈴及Fami!ce舞，炒熱現場氣氛。節間還有漢來海港下午餐買一送一券、威豹能量飲料、台畜產品兌換券及漢神巨蛋精緻小禮等應援好禮，讓球迷驚喜不斷。

AQUAS STORE也推出主題週限定優惠，參加「彈跳SO HIGH」活動可獲得全家溫暖你兌換券，享帽T、短褲等商品折扣。單筆消費滿1000元送球員鑰匙圈，滿1500元贈壓克力立牌盲包，滿2000元或3000元再加碼限量好禮。特別是14日當天消費滿1500元，還能獲得限量100張的賽後全隊簽名會號碼牌。

▲高雄海神「全家都海神」主題周，小龍女現身應援力挺。（圖／海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神胡瓏貿小龍女球員小卡台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2025全球極限體能鋼鐵大賽登場　台中匯聚國際菁英拚體能

2025全球極限體能鋼鐵大賽登場　台中匯聚國際菁英拚體能

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

陳念琴、黃筱雯獲頒國光體育獎章　台上邀李洋熱舞遭拒

陳念琴、黃筱雯獲頒國光體育獎章　台上邀李洋熱舞遭拒

舉重女將陳冠伶狂掃12面國光獎章　射箭好手李采璇330萬成獎金王

舉重女將陳冠伶狂掃12面國光獎章　射箭好手李采璇330萬成獎金王

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

當代最狂得分機器！　雷霆SGA「連96場」得分破20還率隊16連勝

當代最狂得分機器！　雷霆SGA「連96場」得分破20還率隊16連勝

佐藤健「爆走倉鼠⭢慌張倉鼠」 曝朴寶劍暖舉：很關心我

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單

NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

3悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

4山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

5悍將已交25人保護名單

最新新聞

1蘇智傑4年約續留統一

2迪羅臣對金塊達陣里程碑！超越卡特

3砍將普爾回歸　砍22分助鵜鶘終止7連敗

4林立新約進度「順利」盼有好消息

5悍將已交25人保護名單

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366