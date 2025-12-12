高雄海神「全家都海神」主題周　小龍女現身應援力挺

▲高雄海神「全家都海神」主題周，小龍女將現身應援力挺。（圖／海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊將於12月13日、14日在高雄巨蛋舉辦「全家都海神」主題週，現場規劃多項精彩活動和豐富好禮，邀請球迷一起進場造浪、為海神加油。13日及14日中場休息時將有Dragon beauties小龍女和Aqua Mermaids帶來熱力舞蹈表演，還有球員限定小卡登場。

儘管開季球隊戰績為3勝8敗，隊長胡瓏貿仍對團隊未來充滿信心，他表示，「不只希望帶給神隊友主場比賽的勝利，更想呈現精彩的內容，好的執行策略。也謝謝神隊友這段時間的加油打氣，希望神隊友繼續進場，支持我們。」他期盼球迷持續支持，見證球隊與洋將布里茲克、克力斯間的磨合與成長。

主題周期間，海神主場高雄巨蛋場館環廊設有「全家都海神主題打卡區」、「彈跳SO HIGH」、「全家扭蛋樂」及「全家我最神」等互動攤位。民眾可在全家便利商店背景下合影留念，參加原地跳高挑戰贏取獎品，預測比賽得分王抽全家「Convenience Wear」好禮，還有機會試手氣帶走球員簽名球衣、浴巾、萬年曆、全家禮物卡等多項獎品。購買指定應援組合即可獲得球員小卡或扭蛋資格，數量有限，歡迎搶先參加。

美食方面，場館美食街集結全家便利商店、正忠排骨飯、必勝客、肯德基、麻古茶坊、繼光香香雞、前金燻鴨及猇甘草芭樂等品牌，提供球迷多元餐飲選擇，邊看球賽邊品嚐美食，享受雙重樂趣。

此外，13日及14日中場休息時將有Dragon beauties小龍女和Aqua Mermaids帶來熱力舞蹈表演，結合全家入店鈴及Fami!ce舞，炒熱現場氣氛。節間還有漢來海港下午餐買一送一券、威豹能量飲料、台畜產品兌換券及漢神巨蛋精緻小禮等應援好禮，讓球迷驚喜不斷。

AQUAS STORE也推出主題週限定優惠，參加「彈跳SO HIGH」活動可獲得全家溫暖你兌換券，享帽T、短褲等商品折扣。單筆消費滿1000元送球員鑰匙圈，滿1500元贈壓克力立牌盲包，滿2000元或3000元再加碼限量好禮。特別是14日當天消費滿1500元，還能獲得限量100張的賽後全隊簽名會號碼牌。