砍將普爾回歸就建功　砍22分助西區爐主鵜鶘終止7連敗

記者杜奕君／綜合報導

本季戰績在全聯盟墊底的紐奧良鵜鶘，12日靠著當家砍將普爾（Jordan Poole）傷癒復出，化身板凳暴徒砍下22分、3助攻，也幫助鵜鶘最終以143比120轟垮作客的波特蘭拓荒者，鵜鶘終於拿下本季團隊第4勝。

鵜鶘本季受到傷病問題侵擾，團隊戰力始終無法到齊狀況下，戰績也持續探底，此戰賽前以3勝22敗位居全聯盟墊底爐主，且近期苦吞一波7連敗。

此戰主場迎戰拓荒者，鵜鶘主力後場砍將普爾終於傷癒歸隊，團隊火力也有所提升，前3節打完鵜鶘也以8分之差取得領先優勢。

但末節鵜鶘火力大爆發，單節打出38比23猛烈攻勢，領先一度來到25分之多，最終鵜鶘就以23分之差在主場拿下漂亮勝利，本季第4勝到手。

鵜鶘此戰團隊轟下多達143分，共6人得分達雙位數，其中墨菲三世（Trey Murphy III）拿下全隊最高24分外帶6籃板、4助攻、3抄截，麥克麥高文（Bryce McGowens）替補也有23分進帳，至於傷癒歸隊的普爾則是貢獻22分、3助攻。

反觀近期同樣面臨傷兵問題的拓荒者，夏普（Shaedon Sharpe）拿下全隊最高21分，本季表現大躍進的阿維迪亞（Deni Avdija）16分、6籃板、6助攻、2阻攻。

鵜鶘贏球後目前戰績為4勝22敗，暫時超越3勝19敗的華盛頓巫師，脫離聯盟墊底爐主命運，不過鵜鶘目前仍在西區排名最後。至於拓荒者則是吞下近7場比賽中的第6敗。目前9勝16敗戰績排在西區第11位。

▲砍將普爾傷癒回歸貢獻22分，幫助鵜鶘終止7連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲砍將普爾傷癒回歸貢獻22分，幫助鵜鶘終止7連敗。（圖／達志影像／美聯社）

