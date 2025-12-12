「大帝」退位？　恩比德本季狀態低迷盼找回比賽節奏

▲七六人「大帝」恩比德開季狀態低迷，喊話仍需要找到比賽節奏。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人王牌球星「大帝」恩比德（Joel Embiid）在本賽季傷癒復出後，整體恢復狀況明顯不如預期，場上表現與巔峰時期出現不小落差，不復昔日曾奪下聯盟「年度MVP」身手。對此恩比德表示，「關鍵還是在於自己能否找到比賽節奏，目前個人狀況也有越來越好的趨勢。」

曾在2022-23賽季拿下年度MVP殊榮，恩比德在上賽季提前報銷後，進行了膝蓋手術，在本賽季復出後，整體移動能力明顯受到限制，進攻端甚至多半以三分線外跳投為主，防守端更是失去了內線牽制力，整體表現可說是大不如前。

2025-26賽季進行至今，恩比德出賽9場平均繳出18.2分、5.6籃板、3助攻，整體投籃命中率僅有40.7％，三分球命中率更只有21.4％，對於年僅31歲，理論上仍在生涯巔峰階段的大帝來說，整體狀況令人擔憂。甚至外界都認為，七六人目前應該慎重考慮將一哥棒子轉交給明星主控馬克西（Tyrese Maxey）。

對於個人狀況，恩比德強調，「目前打一場休息兩場的出賽頻率效果很好，如果能持續維持這樣的節奏，自己的出賽場次應該就能逐步增加，重點仍在於自己能否找回應有的比賽節奏。」

不過值得慶幸的是，雖然目前恩比德開季狀態低迷，但七六人整體戰績仍有13勝10敗，守住東區第6位的季後賽安全席次。