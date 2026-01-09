運動雲

光芒是不錯的落腳處！美媒看好鄭宗哲仍有立足空間

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／路透）

▲鄭宗哲從海盜轉戰光芒。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

坦帕灣光芒透過讓渡程序網羅台灣內野好手鄭宗哲，美國媒體分析指出，鄭宗哲轉戰坦帕灣後，仍有機會在新環境中尋找立足空間。

現年24歲的鄭宗哲，職業生涯首度轉換球隊，海盜在2019年以國際業餘自由球員身分自台灣簽下他，至2023年季末他已升上2A層級。

該年他以低長打、低三振的進攻型態展現穩定產出，同時能勝任游擊與二壘，並具備盜壘能力。2023年分別效力高階1A與2A期間，他繳出13轟、26次盜壘，保送率9.7%、三振率18.7%，打擊三圍.278/.352/.456，wRC+為116。

這樣的整體表現，促使海盜在同年11月將他加入40人名單，以避免在規則五選秀中被挑走。不過，近兩季他的攻擊表現下滑，合計打擊線為.217/.319/.312、wRC+ 81；期間雖仍保持12.2%的保送率，但三振率上升至23.8%。他在上季完成大聯盟初登場，7個打席未敲安、吞下3次三振。

海盜去年12月將鄭宗哲移出40人名單，由於年節期間的程序彈性，他在讓渡名單上停留近三周。

對鄭宗哲而言，坦帕灣光芒被視為不錯的落腳處，因其中線內野人選尚未定型。光芒上月將二壘手羅威（Brandon Lowe）交易至海盜，該筆交易也間接導致鄭宗哲在匹城失去名單位置；而金河成去年底被讓渡後遭亞特蘭大認領，最終選擇續留亞城。

目前光芒方面，華茲（Taylor Walls）或為游擊首選，但生涯打擊僅.195/.286/.298；新秀威廉斯（Carson Williams）上季初登板106個大聯盟打席，三振率高達41.5%；二壘方面，帕拉西歐斯（Richie Palacios）可能領跑，但近兩季多受傷勢影響，變數不小。

開季前光芒仍可能持續補強，但鄭宗哲若能把握機會，仍有爭取出賽時間的路徑。他尚有1次小聯盟選項，球隊可視需求將其下放3A作為深度；目前僅累積10天大聯盟服務年資，若能站穩角色，光芒可在可控成本下長期留用。

