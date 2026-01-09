前巨人洋砲看好岡本和真適應大聯盟　廣角長打是最大武器

運動雲

▲史莫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲史莫克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

曾效力讀賣巨人的前美職重砲史莫克（Justin Smoak），近日公開為即將挑戰大聯盟的岡本和真背書，直言對方具備在美國舞台立足的能力，並相信他不會被環境所動搖。

透過入札制度與多倫多藍鳥簽下4年總值6000萬美元合約的岡本和真，過去曾在2021年短暫與史莫克於讀賣巨人並肩作戰。

史莫克9日受邀登上加拿大電台Sportsnet 590 The FAN節目時回憶道，「雖然他在日本和我當隊友的時間只有幾個月，但就我所看到的，他本來就有在大聯盟出賽的實力。」

史莫克進一步指出，岡本在打擊練習時展現出極高完成度，「不論是往右外野還是左外野，他擊球的威力都一樣，這顯示他的揮棒非常成熟，也能廣角輸出強勁擊球。」

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

▲岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

對於岡本即將面對的大聯盟挑戰，史莫克也給予高度評價，「他不會因為在這裡比賽而怯場，或許一開始會對球速感到吃力，但只要適應過後，我相信他一定能站穩腳步。」

現年39歲的史莫克，2010年自德州遊騎兵登上大聯盟舞台，2015年至2019年間效力藍鳥，並於2017年敲出38支全壘打、入選明星賽，是當時聯盟知名的長打型一壘手。

2021年1月轉戰日職加盟讀賣巨人後，在34場出賽中繳出打擊率0.272、7轟、14打點的成績，表現穩定，不過因疫情期間家人來日無法成行等因素，最終於同年6月提前離隊。

