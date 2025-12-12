運動雲

中信特攻「心動密令」主題周　12位PS女孩應援名單曝光

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻本周末於主場新莊體育館舉辦「台灣花店協會 X 心動密令」主題周，活動將在12月13日及14日熱鬧展開。這次主題日以中信特攻啦啦隊Passion Sisters為主角，邀請球迷一同進入「特攻基地」，和PS女孩及球隊成員共度聖誕佳節。

本次活動的主視覺特別由球員簡廷兆、馬可（Marko Todorovic）、內馬（Nemanja Radovic）以及PS女孩君白、夏蕾、璇璇、怡琪聯手打造，營造滿滿聖誕感。兩天活動期間，包括JJUBI、金渡兒、貴貴、君白、夏蕾、怡琪、芊芊、畇二、璇璇、牛奶、桃子、珮含等12名PS女孩將與球迷近距離互動，陣容相當豪華。

隨著氣溫漸降，Passion Sisters 35位女孩也將首度以聖誕造型亮相，推出多款限定週邊商品。12月13日販售項目包括PS聖誕心型抱枕、擦手巾、壓克力流沙磚盲包與聖誕樹吊飾盲包。

12月14日則有聖誕門簾、應援毯及壓克力人形立牌盲包。單筆消費折扣後滿3,000元，還可獲得號碼牌與PS女孩合影。現場扭蛋區也推出全新聖誕禮物盒吊飾，所有商品販售、限購及滿額活動規範，請參考中信特攻社群公告。

活動首日（13日）邀請農業部部長陳駿季為比賽開球，農糧署副署長陳啓榮及台灣花店協會理事長孫銘鴻也將到場共襄盛舉。14日則由東森氣象主播王淑麗擔任開球嘉賓。兩天比賽間，PS女孩陣容還會帶來特別表演，JJUBI、金渡兒、芊芊、夏蕾將輪番登場，精彩可期。

現場「衝電樂園」結合多元主題設施，包括DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯及心動拍貼機，讓球迷從頭玩到尾。13日有PS女孩和吉祥物Thunder參與的「FUN電遊行」，14日則提供會員限定的聖誕植栽手作教室。凡購票入場即有機會獲得限量PS水晶貼紙。場內還設有多樣美食攤位，持特攻應援道具即可享有專屬餐點優惠。

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

