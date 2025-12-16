運動雲

「現在專心復健」39歲達比修有鬆口未來未定　美媒憂生涯終章

▲▼教士達比修有。（圖／路透）

▲教士達比修有。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

教士隊日籍強投達比修有傳出於11月接受右手肘手術，修復尺側副韌帶（UCL），確定 2026年賽季整季報銷。近日他接受聖地牙哥當地媒體訪問時，也親口坦言，對於自己是否還能重返投手丘，其實「沒有答案」。

達比修有本季因手肘發炎進入傷兵名單（IL），一度長達約4個月無法出賽。復出後，最終先發15場，繳出5勝5敗、防禦率5.38、68次三振的成績，整體表現較前一季有所下滑。

賽季結束後，他接受右手肘韌帶重建手術，已確定2026年賽季幾乎整季報銷。雖然與教士的合約仍到2028年，但由於復出時間點無法確定，引退傳聞也隨之浮現。

達比修有接受《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾西（Kevin Acee）採訪時表示，這次手術後，自己並沒有替未來設下明確目標，「現在還在復健階段，老實說，並沒有特別去想投球這件事。」

他直言，目前只專注在手臂復健上，「我現在還沒有那個（復出）的想法，只是專心把右手臂顧好。」達比修也補充，若未來某個時間點，真的產生想回到場上的念頭，並且對站上投手丘投球有信心，才會再做決定，「但那不是現在要思考的事情。」

這次手術也是達比修有職業生涯第二次重大手術，加上年齡因素，讓外媒開始推測，這位五度入選明星賽的日籍名投，是否已逐漸走向生涯尾聲。

