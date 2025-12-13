運動雲

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

記者杜奕君／綜合報導

因為膝傷狀況導致2025-26賽季開季表現低迷，費城七六人「大帝」恩比德（Joel Embiid）13日在對上印第安那溜馬之戰，終於打出本季代表作，恩比德全場狂轟本季個人新高39分外帶9籃板、3助攻，率領七六人以115比105擊敗溜馬，笑納近5戰內第4勝。

▲七六人「大帝」恩比德砍下本季新高39分，率隊擊敗溜馬。（圖／路透）

七六人此戰在主場迎戰溜馬，陣中明星主控馬克西（Tyrese Maxey）高掛免戰牌，但恩比德展現昔日聯盟年度MVP霸氣，第3節個人獨拿14分，也一度率隊拉開雙位數領先。

不過溜馬主力後衛內姆哈德（Andrew Nembhard）也開始加溫，第3節也攻下11分助威，雙方戰成90比90平手。

末節七六人主力陣容群起發揮，加上溜馬最後關頭火力當機，最終七六人就以10分之差取勝。

七六人全場以恩比德23投12中，包含18罰13中，砍下39分外帶9籃板、3助攻最佳，喬治（Paul George）23分、6籃板、5助攻，「選秀探花」艾奇康（VJ Edgecombe）22分、4籃板、5助攻、2抄截。

終止2連勝的溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）砍下20分、5籃板，內姆哈德18分、5籃板、7助攻。

▲七六人「大帝」恩比德砍下本季新高39分，率隊擊敗溜馬。（圖／路透）

▲恩比德此戰終於找回昔日主宰力。（圖／路透）

關鍵字： 恩比德NBA七六人大帝Joel Embiid

