NBA最新年度MVP榜單出爐　約基奇成龍頭、東區兩大黑馬竄升前5位

▲金塊約基奇成為年度MVP排行榜第1名好手。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA 2025-26賽季持續熱戰，在本季「年度MVP」排行榜上，丹佛金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）本周再度衝上榜首，至於率領奧克拉荷馬雷霆開季打出24勝1敗的吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則排名第2位，洛杉磯湖人金童唐西奇（Luka Doncic）暫居第3位，4、5名則由底特律活塞康寧漢（Cade Cunningham）、波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）取得。

開季至今，年度MVP前3名幾乎都由約基奇、吉爾吉斯-亞歷山大以及唐西奇輪流包辦，早已是當代聯盟第一人代表的約基奇，本季至今繳出「場均大三元」的29.5分、12.3籃板、10.9助攻，有機會朝個人第4座年度MVP目標邁進。

至於吉爾吉斯-亞歷山大則是率領雷霆打出隊史最佳戰績，個人整體表現也持續火燙，有機會朝冠軍及年度MVP的2連霸目標邁進。

▲活塞一哥康寧漢也挺進年度MVP排行榜第4位。（圖／路透）

籃球金童唐西奇開季繳出場均35分、9籃板、9助攻，同樣率領湖人打出西區前3位戰績，也是年度MVP前3名常客。

至於第4名與第5名則呈現大洗牌，原本的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都因為受傷缺陣，導致排名下滑，取而代之的則是目前率隊站上東區龍頭的活塞新少主康寧漢，至於第5名則是率領綠衫軍排名逐步上升的砍將布朗。

另外進入年度MVP排行榜前10位的，依序還包括紐約尼克布朗森（Jalen Brunson）、湖人里夫斯（Austin Reaves）、費城七六人馬克西（Tyrese Maxey）、明尼蘇達灰狼艾德華茲（Anthony Edwards），以及休士頓火箭主戰長人森根（Alperen Sengun）。

▲綠衫軍布朗也擠進年度MVP排行榜第5位。（圖／達志影像／美聯社）