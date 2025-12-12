UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

▲邱群琋單場飆55分，成為UBA公開一級在和SBL切割後單場最高得分新紀錄。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季UBA女籃賽場又有瘋狂新紀錄誕生！114學年度UBA大專籃球聯賽女一級預賽12日賽程，中信金融學院主力前鋒邱群琋在對上清華大學之戰大演個人秀，不僅單場投進10記三分球，還單場狂轟55分，寫下公開一級（不分男女）在與SBL聯賽正式切割後，個人單場得分新高紀錄。靠著邱群琋的瘋狂表現，中信學院也以121比72大勝。

邱群琋在大學生涯先後就讀清華大學、世新大學，三年級時則來到中信學院，本季則迎接UBA生涯大四賽季，今日在對上清華大學之戰，全場29投18中，外線16投10中，罰球10投9中，拿下55分、5籃板、2助攻、3抄截，且全場是完美的0失誤、0犯規。

邱群琋也一舉改寫公開女一級在112學年度由文化大學郭虹廷所締造的「單場50分」紀錄，另外也打破公開男一級上季由台灣師大林韋愷所寫下的「單場53分」紀錄，成為公開一級（不分男女）在與SBL聯賽正式切割後的單場最高得分紀錄。

不過在UBA當年還未和SBL籃球聯賽正式切割時，台籃「黃金世代」傳奇射手男模呂政儒在就讀北科大時，曾有單場57分的最高紀錄，至今仍無人能夠打破。

事實上，此戰邱群琋在末節進行至一半時，就已經提前被換下場，賽後她透露，「原本總教練何正峰設定的目標是60分，可能教練覺得我有點累了。既然隊友都這麼肯定我，我就會想放手一搏。」

邱群琋表示，「本季目標仍是努力幫助球隊闖入4強，未來則是暫時不設限，一定會繼續打球，但目前目的地還不知道。」