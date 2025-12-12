運動雲

>

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

▲邱群琋單場飆55分，成為UBA公開一級在和SBL切割後單場最高得分新紀錄。（圖／大專體總提供）

▲邱群琋單場飆55分，成為UBA公開一級在和SBL切割後單場最高得分新紀錄。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季UBA女籃賽場又有瘋狂新紀錄誕生！114學年度UBA大專籃球聯賽女一級預賽12日賽程，中信金融學院主力前鋒邱群琋在對上清華大學之戰大演個人秀，不僅單場投進10記三分球，還單場狂轟55分，寫下公開一級（不分男女）在與SBL聯賽正式切割後，個人單場得分新高紀錄。靠著邱群琋的瘋狂表現，中信學院也以121比72大勝。

邱群琋在大學生涯先後就讀清華大學、世新大學，三年級時則來到中信學院，本季則迎接UBA生涯大四賽季，今日在對上清華大學之戰，全場29投18中，外線16投10中，罰球10投9中，拿下55分、5籃板、2助攻、3抄截，且全場是完美的0失誤、0犯規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱群琋也一舉改寫公開女一級在112學年度由文化大學郭虹廷所締造的「單場50分」紀錄，另外也打破公開男一級上季由台灣師大林韋愷所寫下的「單場53分」紀錄，成為公開一級（不分男女）在與SBL聯賽正式切割後的單場最高得分紀錄。

不過在UBA當年還未和SBL籃球聯賽正式切割時，台籃「黃金世代」傳奇射手男模呂政儒在就讀北科大時，曾有單場57分的最高紀錄，至今仍無人能夠打破。

事實上，此戰邱群琋在末節進行至一半時，就已經提前被換下場，賽後她透露，「原本總教練何正峰設定的目標是60分，可能教練覺得我有點累了。既然隊友都這麼肯定我，我就會想放手一搏。」

邱群琋表示，「本季目標仍是努力幫助球隊闖入4強，未來則是暫時不設限，一定會繼續打球，但目前目的地還不知道。」

▲邱群琋單場飆55分，成為UBA公開一級在和SBL切割後單場最高得分新紀錄。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 邱群琋UBA55分中信學院女籃台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

運動部長李洋與瑞典駐台代表相見歡　雙方期許強化交流

運動部長李洋與瑞典駐台代表相見歡　雙方期許強化交流

中信特攻「心動密令」主題周　12位PS女孩應援名單曝光

中信特攻「心動密令」主題周　12位PS女孩應援名單曝光

砍將普爾回歸就建功　砍22分助西區爐主鵜鶘終止7連敗

砍將普爾回歸就建功　砍22分助西區爐主鵜鶘終止7連敗

「大帝」退位？　恩比德本季狀態低迷盼找回比賽節奏

「大帝」退位？　恩比德本季狀態低迷盼找回比賽節奏

高雄海神「全家都海神」主題周　小龍女現身應援力挺

高雄海神「全家都海神」主題周　小龍女現身應援力挺

2025全球極限體能鋼鐵大賽登場　台中匯聚國際菁英拚體能

2025全球極限體能鋼鐵大賽登場　台中匯聚國際菁英拚體能

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

【千萬不能跌倒】日本選手白馬雪場滑雪...半路遇黑熊殺出來緊追！

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

3悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

4山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

5統一下周公布補償選擇

最新新聞

1林昀儒不敵六角戰士　年終賽止步8強

2UBA最狂砍將誕生　邱群琋單場飆55分

3期許交流　李洋與瑞典駐台代表相見歡

4特攻「心動密令」主題周　PS女孩應援名單曝光

5CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366