日籍名帥堀井哲也來台分享執教哲學　國、高中是養成關鍵

▲ 堀井哲也 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 堀井哲也 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山銀行舉辦「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」，邀請現任日本慶應義塾大學棒球隊監督堀井哲也來台交流，除分享長年執教經驗，也深入談及投手養成、基層指導的重要性，以及運動科學在現代棒球中的角色定位。

此次來台，堀井哲也的角色也有所不同，從過往以直接指導選手為主，轉為對台灣高中、國中層級教練分享理念。他直言，基層階段是棒球養成中最關鍵的一環，「能夠進職棒的，都是本來就很優秀的選手，而國中、高中正是培育這些選手的階段，我認為非常重要。」他也表示，希望回應台灣基層教練的熱情，將自身經驗完整傳承。

談到近年備受關注的運動科學應用，堀井坦言，日本業餘棒球在導入運科方面仍存在落差，「主要有兩個因素，一是設備是否齊全，學校有沒有辦法負擔這件事，二是指導者對運科的理解程度，不同球隊之間確實存在差異。」他指出，是否能有效運用運科，往往取決於整體環境與教練觀念。

以慶應義塾大學為例，堀井透露球隊總人數超過200人，其中球員約150人，其餘為教練、球隊經理、防護員、分析師等後勤人員。他表示，自接任大學監督以來，這6年反而比過去在社會人球隊時期「更拚命學習」，持續和運科分析師共享數據、研究訓練方法，嘗試將運科成果實際落實到訓練中。

堀井也分享自己對運科的核心觀點，他認為數據只是眾多觀察角度之一，「數字有客觀性，但它並不是唯一的答案。」相反地，許多棒球界長年沿用的傳統訓練方式，往往能透過現代數據獲得佐證，證明其合理性與有效性。

為了說明這個概念，堀井以日本相撲為例，「相撲在科學尚未發達的年代，就已經建立許多訓練方法，而現在回頭看，很多都被證實是正確的。」他認為棒球也是如此，雖然不是所有傳統方法都完全正確，但有相當多經得起科學檢驗，「這正是現在棒球發展的現況。」

堀井哲也表示，此次研習會後半段課程，也將著重說明運動科學數據與實際訓練之間的整合性，希望讓教練理解「為什麼這樣練有效」，而不是單純套用數據，「讓理論與經驗彼此對話，才是最重要的事。」

