拳后林郁婷扛起宏道獎主持棒　總統賴清德頒發終身成就獎給林輝雄

▲本屆宏道獎由拳后林郁婷以及知名主播張立群擔任主持人。（圖／取自宏道運動發展基金會）

記者杜奕君／綜合報導

第8屆「宏道獎」13日在台北中山堂舉辦頒獎典禮，此次特別邀請台灣拳后林郁婷與知名體育主播張立群共同擔任典禮主持人，另外包括總統賴清德、運動部部長李洋、宏道運動發展基金會董事長林鴻道以及今年評審委員會召集人、前立法院長王金平都到場擔任頒獎人。

由宏道運動發展基金會創辦的「宏道獎」，自2018年起表揚在台灣體育領域默默付出的傑出人士。今年已是第8屆，不僅獎項數量擴增至七大類、共十個獎項，精神也明確聚焦於「榮耀選手，致敬無名英雄」，全面肯定運動教練、科學照護、媒體、裁判、行政、公益及特別貢獻者。自首屆以來，已有113人次獲得這份榮耀。

本屆頒獎典禮特別邀請總統賴清德親臨現場，展現對台灣體育發展的高度重視。評審召集人王金平致詞時提到，宏道獎的規模與影響力逐年提升，尤其董事長林鴻道長期投入資源，促使運動成為社會共同關注的焦點，帶動政府與民間單位投身體育，進一步提升台灣在國際上的能見度。

今年的得獎名單包括：林敬能（最佳績優訓練獎）、郭孟熙（最佳運科訓練實踐獎）、徐為紘（最佳全人培育獎）、林祥威（最佳基層培育典範獎）、柴惠敏（最佳選手照護貢獻獎）、WOWSight（最佳運動媒體獎）、吳美儀（最佳運動裁判獎）、台灣球芽棒球發展協會（最佳運動公益獎），以及終身成就獎得主林輝雄。至於運動行政獎則因未能選出符合標準者，今年從缺。



王金平解釋，「這次評選經過三個階段都很順利，但很可惜的是，今年10項裡面從缺一項，這一項就是所謂運動行政獎。今年有教育團體、地方團體、單項團體、政府單位都有送來參賽資料，但怎麼討論都難以選出真正全面性帶動運動上美好展現，這很困難，不得不從缺。」

賴清德親自將終身成就獎授予林輝雄，並致詞感謝宏道基金會與林鴻道董事長長期推動台灣體育發展。他表示，這是他首次參與宏道獎典禮，深感榮幸，也藉此機會向所有投入運動事業的無名英雄致敬。他特別指出，運動部成立後正積極推動全民運動、競技發展與運動產業，強調「這三個面向的推動，少不了選手背後龐大的教練、行政與專業團隊的支持，政府會和大家站在一起，共同實現體育夢想」。

▲運動部部長李洋也擔任此次宏道獎頒獎人。（圖／記者杜奕君攝）