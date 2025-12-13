命中率低迷仍送驚天追魂鍋　莫蘭特傷癒回歸首戰砍21分10助攻

記者杜奕君／綜合報導

先前因小腿傷勢連續缺陣10場，曼菲斯灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）13日正式傷癒回歸，在主場率隊迎戰猶他爵士，莫蘭特此戰雖然進攻手感不佳，全場20投僅7中，但仍貢獻21分、4籃板、10助攻，且在比賽中貢獻一次精彩快攻「追魂鍋」，但爵士靠著主控喬治（Keyonte George）決勝期連拿4分，全場轟下39分、6籃板、8助攻、2抄截，領軍以130比126帶走勝利。

賽前處於2連勝的灰熊，今日迎接一哥莫蘭特正式復出，球隊也開出慶祝行情，第3節一度拉開雙位數領先優勢，但爵士反撲迅速，3節打完以6分反超前。

末節灰熊一度靠著威爾斯（Jaylen Wells）三分冷箭，追到126比126，但爵士本季表現表現大躍進的喬治連拿關鍵4分，最終爵士就順利在客場贏球。

此戰爵士以喬治砍下39分、6籃板、8助攻、2抄截表現最佳，「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）26分、9籃板。

飲恨吞敗的灰熊方面，莫蘭特21分、4籃板、10助攻、阿爾達馬（Santi Aldama）則有全隊最高22分外帶7籃板，新秀考沃德（Cedric Coward）17分、12籃板、6助攻。

▲莫蘭特傷癒復出，貢獻21分、10助攻。（圖／達志影像／美聯社）