快訊／「旗子哥」砍生涯新高42分　弗拉格飆分秀打破詹皇神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠16日作客踢館猶他爵士，本季受到高度矚目的選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）此戰打出生涯至今最佳代表作，全場27投13中狂轟生涯新高42分外帶7籃板、6助攻、2阻攻，可惜獨行俠奮戰到延長賽後，仍遭地主爵士打出11比4猛攻，在爵士喬治（Keyonte George）拿下37分，馬卡南（Lauri Markkanen）33分、16籃板、5助攻、4抄截攜手領軍下，爵士140比133搶下2連勝。

賽前處於近6戰拿下5勝氣勢正旺的獨行俠，今日作客爵士主場，開賽獨行俠就火力全開，單節灌進43分取得領先優勢。隨後更在選秀狀元弗拉格帶領下，一路取得穩定領先。

不過地主爵士靠著本季表現大躍進的主控喬治，加上一哥「芬蘭司機」馬卡南領軍追分，末節爵士終於逆轉超前比分，終場前13.6秒甚至靠著馬卡南的跳投，取得3分領先。

但獨行俠不放棄，最後關頭弗拉格先是兩罰一中，隨後克里斯蒂（Max Christie）更在終場前3.9秒頂住壓力兩罰俱中，將比賽逼入延長。

進入延長賽後，爵士不想夜長夢多，喬治先是兩罰俱中，隨後又是三分冷箭破網讓球隊取得領先，馬卡南則是禁區攪和連續補進兩球，讓爵士居於領先，最終就以7分之差在延長賽驚險收勝。

此戰爵士雙星表現優異，喬治轟下全隊最高37分，包含三分球10投5中，外帶5籃板、6助攻，馬卡南則有33分、16籃板、5助攻、4抄截。

飲恨敗北的獨行俠方面，弗拉格打出生涯最佳一役，全場出賽41分46秒，狂轟新高42分外帶7籃板、6助攻、1抄截、2阻攻，華盛頓（P.J. Washington）則有25分、13籃板。

值得一提的是，弗拉格此戰狂飆42分，也一舉改寫天王球星詹姆斯（LeBron James）在18歲時寫下「單場37分」，這項維持長達22年紀錄，旗子哥正式成為NBA史上單場得分最高的18歲球員（弗拉格目前仍不滿19歲）。

▲弗拉格打破詹皇高懸22年神紀錄，成為NBA史上18歲單場得分新高紀錄締造者。（圖／達志影像／美聯社）