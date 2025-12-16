運動雲

>

快訊／「旗子哥」砍生涯新高42分　弗拉格飆分秀打破詹皇神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠16日作客踢館猶他爵士，本季受到高度矚目的選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）此戰打出生涯至今最佳代表作，全場27投13中狂轟生涯新高42分外帶7籃板、6助攻、2阻攻，可惜獨行俠奮戰到延長賽後，仍遭地主爵士打出11比4猛攻，在爵士喬治（Keyonte George）拿下37分，馬卡南（Lauri Markkanen）33分、16籃板、5助攻、4抄截攜手領軍下，爵士140比133搶下2連勝。

賽前處於近6戰拿下5勝氣勢正旺的獨行俠，今日作客爵士主場，開賽獨行俠就火力全開，單節灌進43分取得領先優勢。隨後更在選秀狀元弗拉格帶領下，一路取得穩定領先。

不過地主爵士靠著本季表現大躍進的主控喬治，加上一哥「芬蘭司機」馬卡南領軍追分，末節爵士終於逆轉超前比分，終場前13.6秒甚至靠著馬卡南的跳投，取得3分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但獨行俠不放棄，最後關頭弗拉格先是兩罰一中，隨後克里斯蒂（Max Christie）更在終場前3.9秒頂住壓力兩罰俱中，將比賽逼入延長。

進入延長賽後，爵士不想夜長夢多，喬治先是兩罰俱中，隨後又是三分冷箭破網讓球隊取得領先，馬卡南則是禁區攪和連續補進兩球，讓爵士居於領先，最終就以7分之差在延長賽驚險收勝。

此戰爵士雙星表現優異，喬治轟下全隊最高37分，包含三分球10投5中，外帶5籃板、6助攻，馬卡南則有33分、16籃板、5助攻、4抄截。

飲恨敗北的獨行俠方面，弗拉格打出生涯最佳一役，全場出賽41分46秒，狂轟新高42分外帶7籃板、6助攻、1抄截、2阻攻，華盛頓（P.J. Washington）則有25分、13籃板。

值得一提的是，弗拉格此戰狂飆42分，也一舉改寫天王球星詹姆斯（LeBron James）在18歲時寫下「單場37分」，這項維持長達22年紀錄，旗子哥正式成為NBA史上單場得分最高的18歲球員（弗拉格目前仍不滿19歲）。

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格打破詹皇高懸22年神紀錄，成為NBA史上18歲單場得分新高紀錄締造者。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格打破詹皇高懸22年神紀錄，成為NBA史上18歲單場得分新高紀錄締造者。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA旗子哥弗拉格獨行俠爵士喬治馬卡南Cooper Flagg

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

差點全武行！　塞爾提克布朗、活塞史都華槓上比拳頭手勢互嗆

差點全武行！　塞爾提克布朗、活塞史都華槓上比拳頭手勢互嗆

快訊／簽第5個洋將　戰神宣布「熟面孔」史東加盟

快訊／簽第5個洋將　戰神宣布「熟面孔」史東加盟

峮峮重返TPBL職籃！　中信特攻宣告「DEA特有型」主題周將應援

峮峮重返TPBL職籃！　中信特攻宣告「DEA特有型」主題周將應援

快訊／猛將重返台灣職籃！　夢想家宣告布依德回鍋效力

快訊／猛將重返台灣職籃！　夢想家宣告布依德回鍋效力

驚悚重摔！　NBA熱火前鋒約維奇爆扣不成緊急退場

驚悚重摔！　NBA熱火前鋒約維奇爆扣不成緊急退場

「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

U19籃球聯盟Snipers全場13助攻　陳皇志「助」人不貪功

U19籃球聯盟Snipers全場13助攻　陳皇志「助」人不貪功

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

快訊／夢想家開鍘　場均16.7分、9.3籃板砍將恩尼斯離隊

快訊／夢想家開鍘　場均16.7分、9.3籃板砍將恩尼斯離隊

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

熱門新聞

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

魔鷹69.5萬美元續披雄鷹戰袍！台鋼同步宣告2026年度口號「做伙拚」

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨／林立8年約留樂天！總值衝史上第2

2台日交流賽票價、啦啦隊陣容出爐

3魔鷹69.5萬鎂續留！台鋼年度口號出爐

4威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

5台鋼確定不續約　吉田一將轉戰社會人

最新新聞

1野村祐希盛讚孫易磊日文進步

2陳俊秀珍惜與日職交流　點名柳田悠岐：年紀差不多

3曾豪駒執教桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

4柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球

5前田健太加盟樂天！背號有諮詢田中將大

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366