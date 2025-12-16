運動雲

差點全武行！　塞爾提克布朗、活塞史都華槓上比拳頭手勢互嗆

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克16日主場迎戰底特律活塞，綠衫軍當家砍將布朗（Jaylen Brown）第3節與活塞禁區硬漢史都華（Isaiah Stewart）爆發衝突，布朗以手握拳姿勢朝向史都華挑釁，隨後史都華又在一次進攻和塞爾提克球員槓上，這次輪到史都華用同樣手勢回應。所幸最終衝突並未擴大，最終活塞在一哥康寧漢（Cade Cunningham）砍下32分、10助攻帶領下，以112比105贏球拿下5連勝。

▲活塞康寧漢、塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞史都華（左），此戰差點和塞爾提克布朗爆發全武行。（圖／達志影像／美聯社）

東區龍頭活塞今日作客挑戰東區排名第3位的活塞，東區雙雄上半場就打來激烈，半場打完地主綠衫軍以57比53領先汽車城軍團。

雙方下半場火藥味更是升溫，第3節剩下4分58秒時，因為爭搶籃板卡位爆發推擠衝突，布朗以手握拳姿勢朝向史都華挑釁。

該動作的來源，是在先前活塞交手密爾瓦基公鹿時，史都華低位單打遭到公鹿波提斯（Bobby Portis）犯規，兩人「臉貼臉」準備爆發衝突時，史都華比出拳頭手勢挑釁，讓衝突瞬間升溫，而今日布朗則是故意用同樣的動作來激怒史都華。

但活塞最終仍在末節靠著一哥康寧漢拿下關鍵9分，硬是甩開綠衫軍糾纏，最終7分之差贏球，不僅收穫一波5連勝，也是近8戰內的第6勝。

此戰活塞除了康寧漢砍下32分、10助攻，外帶本季個人新高的6記三分球之外，哈里斯（Tobias Harris）拿下13分、7籃板，史都華則有7分、7籃板、1阻攻進帳。

至於輸球的塞爾提克則吞下2連敗，此戰布朗拿下全場之冠的34分外帶8籃板、7助攻、3阻攻，懷特（Derrick White）也貢獻31分、6籃板。

▲活塞康寧漢、塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢砍下32分、10助攻，率隊持續穩坐東區龍頭。（圖／達志影像／美聯社）

