攻城獅5帥化身「風城男孩」　重砲林安可將擔任主題日開球嘉賓

▲攻城獅五位風格男神領銜主視覺，「風城男孩選拔」開跑。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅本周主題日「風城男孩進化論」即將於12月 20日、12月21日、12月24日三場主場賽事熱力登場，分別迎戰福爾摩沙夢想家、臺北台新戰神與桃園台啤永豐雲豹。攻城獅球團本次主打「風城男孩」型男視覺，特別安排蕭順議、李啓瑋、蔡宸綱、德魯、梁瀚五位具不同魅力風格的球員拍攝主視覺，希望能向獅紫軍呈現更多面向的球員形象。另外，「統一獅重砲」林安可，將在12月20日擔任開球嘉賓，為「風城男孩進化論」主題週揭開序幕。

為讓球迷更貼近球員，主場活動將推出「風城男孩選拔」，只要參與社群貼文留言即可抽該位男孩簽名球衣。本次主題日限量入場贈品為「風城男孩紀念小卡」，且完成西側迴廊闖關活動，就有機會拿到「球員休息室名牌磁鐵」限量小禮。西側迴廊還會設置球員個人介紹區，讓粉絲近距離感受風城男孩的進化魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Muse Girls韓援女孩鄭熙靜將於「風城男孩進化論」主題周帶來精彩個人表演。（圖／攻城獅提供）

此外，慕獅女孩也會在本週帶來精彩演出，韓援鄭熙靜將於12月20日賽前在戶外小舞台進行簽名會；12月21日則是在心跳小舞台帶來在臺灣首次的個人表演。官方商品部亦將推出全新「女孩抽卡機」，球迷有機會抽中限量隱藏版李藝彬、鄭熙靜初登板紀念實戰應援小卡。

攻城獅球團於季前推出東西側場邊席浮動票價制後，引起球迷廣泛討論。近期攻城獅吞下四連敗，東西側場邊席票價降至1,000元/張，上半季座位已在前（14）日正式銷售一空。攻城獅球團今宣布，自本週末主場賽事起，北側與至尊場邊席（客隊側）限量張數將採用浮動票價制。

▲攻城獅主場北側與至尊場邊席也將採浮動票價制。（圖／攻城獅提供）

北側場邊席原價為4000元/張；至尊場邊席原價為5000元/張。本週末起將開放北側場邊席每場10張、至尊場邊席每場4張，每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽事皆列入計算，最低票價下限為500元/張。歡迎獅紫軍們在賽事隔日鎖定攻城獅官方APP搶購場邊席門票。



攻城獅深耕企業的腳步不僅止於賽事舉辦，球員們也實際走入企業交流。日前由球員李啓瑋、蕭順議與體能教練陳閎臨前往力積電籃球隊擔任一日教練，從熱身、攻防訓練到分組對抗，全程以職業球隊標準帶領工程師們體驗完整的攻城獅訓練菜單，度過充實且熱血的一日特訓，期待未來攻城獅能持續深入工程師的運動生活，推動在地籃球文化更為興盛。

▲深耕企業持續前進，攻城獅球星化身一日教練走入力積電。（圖／攻城獅提供）