中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

▲特攻主場將找來高人氣的政治人物王世堅開球。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻將於12/31(三)、1/3(六)、1/4(日)舉辦「DEA特有型」主題日，2026年中信特攻主場首戰－1/3(六)將邀請到最有型的重量級嘉賓－王世堅立法委員蒞臨「特攻基地」新莊體育館，為中信特攻從從容容地開球、和線人們一起游刃有餘地應援！

王世堅委員近期因網路歌曲《沒出息》爆紅，魅力席捲全臺，1/3(六)王世堅委員將來到新北市新莊體育館，首次擔任職業籃球賽開球嘉賓！賽前王世堅委員也將至「中國信託反毒教育基金會」宣導攤位體驗九宮格投籃，更將與吉祥物－Thunder和啦啦隊－Passion Sisters一起跳中信特攻長巾應援舞！期待委員以高人氣聲量，替中信特攻鼓舞士氣，並與全場線人們一起點燃新年度主場首戰的熱情！

新北中信特攻球團表示，非常歡迎王世堅委員蒞臨特攻主場，期待委員順利完成首次的開球及應援舞蹈挑戰，也盼在委員的助威之下，讓對手匆匆忙忙連滾帶爬地回家。期盼透過委員的獨特魅力與滿滿能量，攜手線人們在新年度一起捍衛主場、力拚勝利，為 2026 球季揭開最精彩的序幕！

