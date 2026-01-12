運動雲

3分鐘地獄到天堂！灰熊末節13比0死亡攻勢　考沃德關鍵三分射穿籃網

▲考沃德（Cedric Coward）在最後13分鐘率隊打出13比0攻勢，終場灰熊以103比98險勝籃網。（圖／路透）

▲考沃德（Cedric Coward）在最後13分鐘率隊打出13比0攻勢，終場灰熊以103比98險勝籃網。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

曼菲斯灰熊12日在主場面對布魯克林籃網的挑戰，雙方鏖戰至最後一刻。籃網雖然在末節一度取得8分領先，但灰熊在最後3分鐘發動13比0的猛烈攻勢，靠著考沃德（Cedric Coward）的關鍵三分球與團隊防守，終場以103比98險勝籃網。

比賽開局由灰熊考沃德率先發難，他內外開花獨拿13分，助隊取得雙位數領先。雖然籃網持續衝擊內線追趕，半場結束灰熊仍以61比50保持優勢。下半場風雲變色，灰熊命中率驟降，籃網單節砍進5記三分球，其中威爾森（Jalen Wilson）更是「背靠背」連續命中，憑藉外線爆發，籃網也成功將比分反超。

決勝節雙方比分依舊拉鋸，最後3分鐘，籃網克勞尼（Noah Clowney）罰球命中後，籃網一度以98比90取得8分領先。隨後灰熊展現強大韌性，回敬一波13比0的恐怖反擊波，考沃德一人包辦兩記外線，最後59秒砍進逆轉戰局的關鍵三分球，幫助灰熊終場以103比98逆轉贏球。

灰熊此役多點開花共6人得分雙位數，關鍵時刻展現強心臟的考沃德，三分球10投5中，砍下21分是全場最高，還有8籃板，藍戴爾（Jock Landale）則繳出全隊次高的16分。

此外灰熊鋒線好手阿爾達馬（Santi Aldama）此役表現令人驚艷，他出賽33分鐘，以極高效率10投7中，繳出15分8籃板3助攻1抄截3阻攻的全能數據，防守端則憑藉出色的覆蓋範圍守護禁區，灰熊先發控衛史賓塞（Cam Spencer）也再度證明自己是本季最超值的底薪球員。雖然本場投籃手感一般，僅得12分，但他全場狂送13次助攻且僅有3次失誤，完美扮演後場核心。

籃網方面，克勞尼與馬丁（Tyrese Martin）各拿17分，沃爾夫（Danny Wolf）則有11分10籃板的雙十演出。

