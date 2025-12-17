運動雲

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

記者杜奕君／綜合報導

2025年「NBA盃」冠軍賽17日圓滿落幕，紐約尼克靠著末節一波瘋狂逆襲，克服前3節打完落後局面，最終以124比113擊敗聖安東尼奧馬刺。尼克除了拿下隊史首座NBA盃冠軍，每位球員更可拿到超過53萬美金，折合台幣1590萬的冠軍獎金，不過尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）霸氣宣布，將把這筆獎金全數捐出，作為自己在多明尼加的基金會，幫助更多孩子成長。

▲唐斯幫助尼克奪下NBA盃冠軍，霸氣將1590萬台幣獎金全部捐出作善事。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克唐斯如願捧起職業生涯首冠。（圖／達志影像／美聯社）

即便前3節陷入苦戰，但尼克仍靠著末節上演驚天逆襲，最終成功戰勝馬刺，在冠軍賽舉行所在地拉斯維加斯，捧起本屆NBA盃總冠軍金盃。

值得一提的是，此戰尼克明星長人唐斯雖然第3節一度因膝蓋不適退場，但末節仍選擇奮勇上陣，全場貢獻16分、11籃板、2抄截，也幫助大蘋果軍團成就冠軍榮耀。

在確定封王後，每位球員也將獲得折合台幣大約1590萬的高額冠軍獎金，不過根據美國媒體報導，唐斯已經宣布，將把這筆獎金全數捐出，作為自己在母國多明尼加設立的基金會，用來幫助當地的孩子們，展現極大善心。

▲唐斯幫助尼克奪下NBA盃冠軍，霸氣將1590萬台幣獎金全部捐出作善事。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯宣布將大約1590萬台幣的冠軍獎金全數捐出作為善款。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 唐斯NBA尼克Karl-Anthony Towns

