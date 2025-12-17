今早失去親人仍在NBA盃冠軍賽出戰　馬刺溫班亞瑪賽後哽咽落淚

記者杜奕君／綜合報導

2025年「NBA盃」冠軍賽17日落幕，紐約尼克靠著末節瘋狂逆襲，以124比113擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下隊史首座NBA盃冠軍。不過落敗的黑衫軍馬刺方面，頭號主將「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）卻在賽後意外哽咽落淚，他透露自己有一位至親的家人今天早上過世，讓他帶著悲痛出賽。

傷癒歸隊後，就在4強戰幫助馬刺撂倒聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆，順利打入NBA盃最終冠軍決賽，溫班亞瑪即便仍以替補身分上陣，但第3節獨拿12分的強勢表現，幫助馬刺3節打完仍取得5分領先，眼看就要拿下隊史首座NBA盃冠軍。

但末節尼克群起飆分，最終完成精彩逆轉秀，也讓全場替補貢獻18分、6籃板、1抄截、2阻攻的溫班亞瑪以及他的黑衫軍，最終只能飲恨以亞軍作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後記者會上，溫班亞瑪僅簡短回答記者提問的第1個問題後，就意外哽咽落淚表示，「自己今天失去了一位親人！」

隨後美國媒體也報導指出，美國時間今日上午，溫班亞瑪得知自己的祖母在法國離世。

對於冠軍賽失利，溫班亞瑪強調，「一切都是學習的經驗，我們的重心會放在季後賽，季後賽會是一整季最重要的時刻，所以今天能有這樣的經驗對我們是件好事。」

溫班亞瑪本賽季至今平均能繳出25.8分、12.6籃板、3.8助攻、1.1抄截、3.5阻攻，每場還能投進1.6顆三分球，整體表現仍是聯盟頂尖長人水準。

▲馬刺溫班亞瑪賽前失去至親，仍決定在冠軍賽奮勇上陣效力。（圖／達志影像／美聯社）