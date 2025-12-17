高國豪三兄弟確定撤告！　TPBL職籃紀律委員會周五召開

▲高國豪3兄弟對簿公堂已經撤告，聯盟紀律委員會預計周五下午召開。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅明星後衛高國豪，先前爆出與兩名親哥哥鬥毆並互控傷害事件，由於今（17日）進行之辯論庭，高國豪與兩名哥哥高聖文、高國強都親自出席，並表示已達成和解，3人都選擇撤告。接下來TPBL職籃聯盟將於本周五（19日）下午召開紀律委員會，針對高國豪此次事件是否能夠解除停賽處分及後續懲處進行相關討論。

去年底高國豪與兩名哥哥在餐敘爆發嚴重肢體衝突，雙方互控傷害，大哥甚至還被加告恐嚇，影片也在日前曝光，宜蘭地檢署在今年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟，原訂本月10日宣判，但由於雙方達成和解，因此改在今日進行辯論庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攻城獅總經理張樹人透露，「今日辯論庭上，高家3兄弟都親自出庭，也都願意撤告，球團接下來會把法庭相關資料送交聯盟，聯盟則會在本周五召開紀律委員會，針對高國豪此次事件進行討論，後續是否解除停賽令。」

聯盟方面也證實，紀律委員會將於周五下午召開，由於按照現行聯盟規章，球員涉及刑事案件遭到起訴就必須停賽，因此高國豪過去3戰都無法上場，攻城獅也全部輸球，近期苦吞4連敗。

張樹人也坦言，「紀律委員會周五召開，本周六高國豪是否藉能解禁出賽，目前確實是未知數，只希望能加速相關程序，讓他有機會在周末就回歸出賽。」

至於先前因為違反隊規遭到隊內禁賽1個月的朱雲豪，預計也將於20日解禁，至於當天是否能夠出賽，張樹人也表示一切交由教練團來決定。

另外，攻城獅也傳出有可能進行洋將補強，目前也已經有人選出現，不過張樹人強調尚未完成相關程序，若有進一步消息就會立刻向外界公告。