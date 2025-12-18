最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

運動雲

▲▼張博雅出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲「跨欄甜心」張博雅出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

近期人氣指數飆升，台灣田徑賽場上的「跨欄甜心」張博雅，在日前雲林全運會的女子100公尺跨欄決賽以超風速的「12秒94」勇奪金牌殊榮，雖然並未列入正式成績，但也讓張博雅實力受到矚目。今日出席代言運動品牌活動時，張博雅也喊話希望新賽季在國際賽多多歷練，明年能朝名古屋亞運的頒獎台邁進。

張博雅應代言品牌NIKE之邀，出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」，張博雅以一身亮眼的潮流運動服裝打扮現身，有別於田徑賽場上的俐落身影，展現女子運動員力與美的一面。

張博雅笑說，「私底下自己也喜歡打扮，特別是穿一些oversize的衣服！」，對於自己因為跑太快被稱為「最難追的女生」，張博雅則回應，亞洲還有更厲害的女運動員，自己還要多向她們看齊。

近期張博雅訓練上，以體能負重為主，預計明年1月才會穿回釘鞋訓練，為2月往中國天津舉行的亞洲室內錦標賽備戰，她透露自己比較喜歡參與室內賽，也期望能打破自己所創下的8.27秒女子60公尺跨欄紀錄。

另外也希望多參與國際賽，包括日本、澳洲相關賽事，希望能將成績穩定的跑在13秒左右甚至是以內的成績，才能朝亞運決賽邁進。

▲▼張博雅出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲張博雅喊話將以明年的名古屋亞運為首要努力目標。（圖／記者李毓康攝）

