台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

▲台哥大高球公開賽第2輪，陳敏柔排名衝上並列第2位。（圖／台哥大高球公開賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台灣大哥大女子公開賽今（18）日進行第二回合賽事，賽場上風雲變色。原本並列領先的台灣選手姚宣榆，前六洞表現亮眼，一度單獨領先，不過第八洞吞下柏忌後，推桿狀態急轉直下，最終以71桿作收，總成績-4，暫時退居並列第五。台將陳敏柔則是穩定發揮，目前排名衝上並列第二，明天有機會拚冠軍殊榮。

韓國好手鄭瑟琪則在標準桿五桿的第17洞發揮關鍵實力，開球後用四號鐵攻上果嶺，再以30呎長推桿成功抓下老鷹，單輪繳出全場最佳65桿。她以兩回合-6的總成績，強勢衝上領先榜首。鄭瑟琪賽後表示，「那一推感覺有點用力過猛，沒想到球直接入洞！」

台灣選手陳敏柔今日發揮穩定，抓下六鳥、僅吞一柏忌，以67桿成為台將最佳成績，並以-5總桿與泰國的帕查拉朱達（PK）及布薩巴甘並列第二。陳敏柔指出，今天上球道表現理想，第二桿都能留下好距離，果嶺推桿也掌握得不錯，讓她能順利攻下小鳥。

來自泰國的布薩巴甘本輪無柏忌，繳出66桿佳績，六次抓鳥帶來六桿進帳。她表示，今天推桿手感順暢，力道與距離皆控制得當，期待明天能多抓小鳥、重返冠軍榮耀。另一位泰國選手PK本輪同樣零柏忌，開球與鐵桿發揮出色，雖然多次與小鳥擦身而過，最終繳出69桿。PK透露，明天是她本季台灣最後一輪，期待能有亮眼表現，為五冠賽季畫下完美句點。

姚宣榆今天開局前六洞就拿下三桿，一度獨佔鰲頭，但第八洞失手吞柏忌，失去領先後，後九洞多次錯失短推，排名跌至並列第五。不過，她僅落後領先選手兩桿，仍有機會在最後一輪力拼冠軍。姚宣榆表示，「明天如果有機會的話，我還是會積極搶攻。」

尋求衛冕的旅美球星徐薇淩，今天開局狀況不佳，前九洞打出37桿，吞下三柏忌，但後九洞狀態回升，抓下三鳥、零柏忌，以33桿完成後半。全場合計70桿，總成績-3，落後領先者三桿。徐薇淩透露，前九洞兩次球位不佳，加上站姿受限影響發揮，僅第17洞沙坑球處理不理想，整體表現尚可。她強調，雖然落後三桿，但仍有信心爭取個人第三座台灣大哥大女子公開賽冠軍，並挑戰賽史首度衛冕成功。

