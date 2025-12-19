運動雲

>

這次不是啦啦隊！　洋基工程宣布有美國男籃資歷新洋將喬治金加盟

▲洋基工程宣布具有美國男籃資歷的新洋將喬治金加盟。（圖／洋基工程提供）

▲洋基工程宣布具有美國男籃資歷的新洋將喬治金加盟。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前屢屢以「韓援」人氣啦啦隊員加盟消息引發關注的PLG職籃新軍洋基工程，19日宣布新洋將喬治金（George McZavier King Jr.）加盟。這位現年31歲，身高198公分，具有「美國男籃」資歷的前鋒好手加盟，也喊話希望像海綿一樣學習、融入團隊，並幫助球隊取得好成績。

洋基工程籃球隊今(19)日宣布簽下擁有NBA資歷，曾代表美國參加FIBA世界盃資格賽(FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers)，現年31歲，身高198公分的前鋒喬治金，具備優異的外線與籃板能力，將強化球隊火力與禁區防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喬治金就讀NCAA一級科羅拉多大學(Colorado Buffaloes)期間，三分球命中率達到40.1%高居隊史第二。2018年畢業投入NBA選秀，於第二輪第59順位被鳳凰城太陽隊選中；2021-22賽季在NBA G League場均能繳出12.5分6.7籃板2.2助攻，三分球命中率38.9％。同時擁有豐富的旅外經驗，先後效力義大利、波蘭、澳洲、菲律賓、中國等聯賽，憑藉奔放多元的球風和領導力，總能在關鍵時刻穩定軍心。

喬治金表示，「感謝洋基工程籃球隊給我這個機會，我已經迫不及待想去融入團隊，像海綿一樣學習這裡的文化並展現我的能力和經驗，帶領團隊取得好成績。」

總經理錢韋成表示，「喬治金的到來讓我們的鋒線更具競爭力，搭配現有的陣容，能打出更靈活的組合。不管是身體對抗性或外線能力，加上NBA資歷和旅外經驗，相信他能快速融入團隊，帶領年輕球員一起成長。」

關鍵字： 洋基工程喬治金洋將啦啦隊George McZavier King Jr.

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

尷尬！「鷹王」楊恩膝傷缺陣22場後復出　回歸首戰老鷹慘輸黃蜂

尷尬！「鷹王」楊恩膝傷缺陣22場後復出　回歸首戰老鷹慘輸黃蜂

「狼王」回家！　賈奈特將重返灰狼任職還要退休球衣

「狼王」回家！　賈奈特將重返灰狼任職還要退休球衣

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

「麟榤配」羽球年終賽不敵大馬組合　小組賽苦吞2連敗

「麟榤配」羽球年終賽不敵大馬組合　小組賽苦吞2連敗

楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

吉迪本季第6度大三元全能領軍　公牛主場揚威賞騎士2連敗

吉迪本季第6度大三元全能領軍　公牛主場揚威賞騎士2連敗

瘦子喝豆汁：太屌了　「我見一個喝一個」已盯上（？）

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

3統一正式官宣補償人選江少慶

4道奇奪冠獎金出爐！每人分1500萬台幣

5Netflix獨播WBC！　大谷翔平是關鍵

最新新聞

1味全龍公布首波教練團名單

2太陽古德溫致勝罰球　勇士近13戰9敗

3黃世堯向吉力吉撈．鞏冠取經

4捲入AV女優爭議　東克樹仍獲大加薪

5新北藍教頭揭球員心理壓力

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366