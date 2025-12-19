這次不是啦啦隊！　洋基工程宣布有美國男籃資歷新洋將喬治金加盟

▲洋基工程宣布具有美國男籃資歷的新洋將喬治金加盟。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前屢屢以「韓援」人氣啦啦隊員加盟消息引發關注的PLG職籃新軍洋基工程，19日宣布新洋將喬治金（George McZavier King Jr.）加盟。這位現年31歲，身高198公分，具有「美國男籃」資歷的前鋒好手加盟，也喊話希望像海綿一樣學習、融入團隊，並幫助球隊取得好成績。

洋基工程籃球隊今(19)日宣布簽下擁有NBA資歷，曾代表美國參加FIBA世界盃資格賽(FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers)，現年31歲，身高198公分的前鋒喬治金，具備優異的外線與籃板能力，將強化球隊火力與禁區防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喬治金就讀NCAA一級科羅拉多大學(Colorado Buffaloes)期間，三分球命中率達到40.1%高居隊史第二。2018年畢業投入NBA選秀，於第二輪第59順位被鳳凰城太陽隊選中；2021-22賽季在NBA G League場均能繳出12.5分6.7籃板2.2助攻，三分球命中率38.9％。同時擁有豐富的旅外經驗，先後效力義大利、波蘭、澳洲、菲律賓、中國等聯賽，憑藉奔放多元的球風和領導力，總能在關鍵時刻穩定軍心。

喬治金表示，「感謝洋基工程籃球隊給我這個機會，我已經迫不及待想去融入團隊，像海綿一樣學習這裡的文化並展現我的能力和經驗，帶領團隊取得好成績。」

總經理錢韋成表示，「喬治金的到來讓我們的鋒線更具競爭力，搭配現有的陣容，能打出更靈活的組合。不管是身體對抗性或外線能力，加上NBA資歷和旅外經驗，相信他能快速融入團隊，帶領年輕球員一起成長。」