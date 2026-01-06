籃球隊遭影射「師生抽菸」　泰山高中強硬發聲：已對教練本人及學生造成困擾

▲泰山高中籃球隊發布聲明，駁斥外界影射球隊學生和教練抽菸傳聞。（圖／摘自泰山高中籃球隊臉書）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近日網路瘋傳一段學生在教室抽菸的影片，有網友指稱是新北市某高中籃球隊員在教室與公共場所抽菸，還表示連教練也一起抽，而曾於109學年度奪下隊史首座總冠軍、近年多次闖入8強賽的HBL傳統勁旅泰山高中籃球隊，竟莫名其妙遭影射，對此，泰山高中校方與籃球隊正式對外發表聲明，嚴正否認相關指控。

泰山高中籃球隊表示，近日學校籃球隊接獲外界關於本校教練之相關惡意傳言，由於該訊息已在部分管道間流傳，為避免造成誤解與不必要的揣測，並維護教練及學生之權益，特此公開說明實際情況。

球隊強調，總教練廖文彬本人並無抽菸習慣，亦從未有任何引導、陪同或涉及學生抽菸之行為，「相關傳言並無具體事證，亦未經查證，已對教練本人及學生造成困擾。」強調籃球隊長期以來一向重視學生之生活教育與身心安全，對教練與師長之言行也有明確規範與管理，「我們希望全體師生、家長及社會大眾能以理性、客觀的態度看待未經證實的訊息，勿隨意轉傳或渲染，以避免對當事人及團隊造成不必要的影響。」

最後，泰山高中籃球隊也感謝各界對球隊及教練的關心與理解，表示將持續秉持專業與負責的態度，維護學生的學習環境與團隊聲譽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！