江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

以FA補償選手身分轉戰統一7-ELEVEn獅的江少慶，即將在明天投入球隊第一階段投捕訓練營，正式展開新賽季準備，同時也確定改披背號「76」，在新東家迎接新的一季。

江少慶是在獅隊捕手林岱安行使自由球員權利離隊後，被獅隊依補償制度網羅。依照聯盟規章，補償選手原有薪資將由新東家全數承接，江少慶因此延續在富邦悍將時期的待遇，月薪約107萬元，新賽季仍是聯盟薪資最高的本土投手之一。

完成報到程序後，江少慶已先行入住球隊宿舍，昨現身台南球場重訓室，與周彥農等年輕投手一同自主進行調整。獅隊投捕訓練營將於明天展開，12日野手歸隊，2月1日全隊到齊，另有約20名球員將移師花蓮進行訓練，2月21日舉行開訓典禮。

對於在補償名單選擇江少慶，獅隊總教練林岳平先前受訪直言，投手戰力是球隊優先補強方向，「不會特別區分先發或後援，重點在於能否實際幫助球隊、提升整體戰力。」在綜合評估後，球團認為江少慶的條件與現階段需求最為契合，因而拍板定案。

林岳平希望江少慶的加入，補強現階段輪值不足，同時替年輕投手爭取成長空間。對他設定的基本目標則是一年能穩定完成至少10場先發，約等同「投一休十」的出賽節奏。

他也透露，江少慶主治醫師評估傷勢復原狀況良好，接下來將透過實際訓練，觀察他的身體反應與心理狀態。

關鍵字： 江少慶統一獅自由球員投捕訓練營薪資

【妳也別想好過】寶寶被挖醒「怒氣噴發」：一口奶送給妳XD

