外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

▲里貝拉托（Luis Liberato）。（圖／IG:Luis Liberato）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在2025年賽季以替補洋將身分效力韓職韓華鷹隊的外野手里貝拉托（Luis Liberato），確定將轉戰台灣職棒發展。多名多明尼加媒體與記者6日（台灣時間）披露，里貝拉托已結束多明尼加冬季聯盟賽事，並在賽後親口證實將前往台灣，不過實際加盟球隊仍未公開。

長期追蹤多明尼加棒球動態的記者阿爾康塔拉（David Alcántara）在社群平台指出，里貝拉托已不再為東方公牛隊（Toros del Este）出賽。

在當天比賽結束後，阿爾康塔拉也上傳了與里貝拉托的訪談影片，並表示他「將前往台灣聯盟發展」。里貝拉托在受訪時坦言：「能夠簽下新合約我很開心，但要離開球隊多少還是感到遺憾。」不過，他並未透露簽約的台灣球隊為哪一隊。

里貝拉托在未與韓華鷹隊續約後，自去年12月起投入多明尼加冬季聯盟，希望為新賽季爭取舞台。他在季後Round Robin階段火力全開，累計8場比賽打擊率高達4成07，OPS突破1.000，表現亮眼，也成功吸引台灣球隊目光。

回顧韓職經歷，里貝拉托是在2025年季中頂替Esteban Florial加盟韓華，例行賽出賽62場，繳出打擊率3成13、10轟、39打點、OPS 0.890的成績。不過在韓國大賽表現不理想，加上中外野守備評價有限，最終未獲續留。

韓媒《StarNews》報導提到，近年來，台灣已成為不少韓職出身洋將的熱門去向之一，近期連樂天巨人傳奇球星李大浩也宣布將赴中信兄弟擔任客座打擊教練。若里貝拉托能在台灣繳出壓倒性成績，未來再次叩關韓職舞台，並非不可能。