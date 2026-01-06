快36歲還是猛！周天成新年首戰開紅盤、大馬賽「台灣內戰」擊敗林俊易晉次輪

▲周天成。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）巡迴賽迎來全新球季，2026年首站就是超級1000系列的馬來西亞羽球公開賽，6日點燃戰火，台灣在男單上演內戰，由一哥周天成交手「左手重砲」林俊易，後天就要迎接自己36歲生日的小天，這次耗時40分鐘，就以21比14、21比12直落二擊潰林俊易，晉級大馬賽男單次輪。

世界排名第6的周天成去年巡迴賽有8站打入4強，北極公開賽封王，印尼公開賽、台北公開賽也都拿下亞軍，還在印尼羽球公開賽男單4強扳倒現役世界球王、泰國名將昆拉武特，更成為史上打進超級1000系列等級男單冠軍戰最年長的選手，這次在大馬賽名列男單第5種子，不過首戰就碰上台灣內戰對手則是林俊易，世排12的林俊易去年在紐奧良賽、中國大師賽收下亞軍，另有3場賽事闖進4強，雙方過去6次交手，小天以4勝2敗居上風。

國際賽第7度過招，周天成、林俊易開賽打得激烈，小天雖以11比8領先進入技術暫停，但暫停過後林俊易開追分模式，連拿5分取得13比11逆轉，但小天還是穩紮穩打，先追到14比14，接下來更是一口氣拉出7比0攻勢，很快以21比14先馳得點。

次局雙方開賽依舊拉鋸，周天成打到5比5時率先找到突破口，連拿4分佔據領先，林俊易在暫停過後一度追到12比14，但卻沒想到局末竟又重演首局的慘案、連掉7分，直接讓周天成以21比12帶走勝利，也收下對戰3連勝。