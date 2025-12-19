尷尬！「鷹王」楊恩膝傷缺陣22場後復出　回歸首戰老鷹慘輸黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

因右膝內側副韌帶傷勢，連續缺陣22場比賽的亞特蘭大老鷹王牌球星楊恩（Trae Young），19日終於在連續缺陣22場比賽後復出，不過在對上夏洛特黃蜂之戰，這位「鷹王」全場僅有8分、10助攻貢獻，老鷹也以126比133敗給黃蜂，吞下近7戰內第5敗。

自10月底就因為右膝內側副韌帶扭傷，連續缺席22場比賽的老鷹明星控衛楊恩，今日客場出戰黃蜂終於回歸，迎接本季個人第5場出賽。

但尷尬的是，老鷹在楊恩缺陣期間，反而打出「13勝9敗」，勝率超過5成的亮眼戰績，且主力前鋒強森（Jalen Johnson）扛起球隊一哥架勢十足，甚至成為本季締造大三元全能前鋒代表人物，也讓楊恩可能遭到交易傳聞不斷提升。

今日楊恩復出首戰，老鷹依舊未能開出「慶祝行情」，開賽就陷入落後苦戰，即便強森全場手感火燙，但楊恩回歸首戰仍在找感覺，上場時間也受到控制，老鷹前3節打完就落後12分，最終黃蜂在主場以7分贏球收下2連勝。

黃蜂此戰進攻火力驚人，團隊命中率高達53.8%，全隊半場投進平聯盟、隊史最高的18顆三分球，全場也投進24顆三分球，與楊恩同樣本季深陷交易風暴傳聞的黃蜂主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）此戰砍下28分、4籃板、13助攻，新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）也有28分、5籃板、7助攻、3抄截，米勒（Brandon Miller）26分、5籃板、7助攻、3抄截。

輸球的老鷹方面，強森表現依舊勇冠三軍，全場27投16中，狂轟43分、11籃板、9助攻，差點連5戰締造大三元紀錄，此戰被擠回板凳出發的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則有28分、8籃板。

至於楊恩此戰上場時間被控制在20分9秒，全場8投3中拿下8分、10助攻、1抄截。老鷹輸球後戰績15勝13敗，排名東區第9位。黃蜂則憑藉2連勝，戰績來到9勝18敗，目前仍暫居東區第12位。

▲「鷹王」楊恩傷癒復出首戰，老鷹竟輸給東區墊底後段班球隊黃蜂。（圖／路透）