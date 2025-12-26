睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

▲睦那京一日店長現身台北咖啡店。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

PLG職籃洋基工程韓籍啦啦隊女神睦那京26日現身台北Coffee Xover咖啡店，擔任「一日店長」，活動尚未正式開始，店外就已出現長長隊伍，現場氣氛相當熱烈，人氣可見一斑。

為了近距離見到睦那京，有不少粉絲一大早就到店外卡位，根據粉絲Threads上貼文，甚至有人在前一晚就提前到場排隊，只求拿到限額50組的號碼牌；主辦單位也在活動開始前整隊發放，粉絲熱情也不斷上漲。

活動先由主持人山G哥暖場，隨後睦那京在歡呼聲中登場正式揭開序幕，睦那京與粉絲們聊起來台心情與日常生活，談到自己的咖啡習慣，她笑說自己是「重度咖啡控」，每天至少要喝3杯，而且一定要冰的。

此外她還分享，在韓國若喝熱咖啡，常會被認為是年紀較長的人才會有的習慣，一番趣談逗得現場粉絲笑聲不斷，也讓大家見識到她親切自然的一面。

緊接著在店長與店員的協助下，睦那京親自體驗製作店內招牌飲品，還挑戰台灣最具代表性的手搖飲「珍珠奶茶」，從咖啡到手搖一次解鎖，讓她直呼既新鮮又好玩。

值得一提的是，這次是睦那京首次在台灣參與一日店長形式活動，她表示，對台灣粉絲展現的熱情感到驚喜又感動，「雖然語言不一定完全相通，但我真的能感受到大家的支持。」

活動結束前睦那京也向粉絲預告，本週末（27日至28日）將在新竹以「洋基女孩」身分迎來初登板亮相，並相約大家到場替她加油打氣，見證首秀。