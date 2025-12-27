平鎮U18雙投強壓北海道！吳柏宏：投手進步被看見　向日本學細節

▲平鎮高中。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽中，平鎮高中U18投手群聯手完封北海道聯隊，總教練吳柏宏表示，台灣棒球的進步正逐漸被看見，同時也認同日本在細節層面的表現值得學習。

先發投手劉任右前一次實戰已是黑豹旗前半段賽事，此役主投5局，用球數73球，被敲1安打，送出5次三振、2次保送，無失分退場；何樺後援2局，被敲2安打、1次三振，同樣未失分，順利守成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳柏宏談到劉任右的表現時指出：「他已經一個多月沒有實戰，但今天的狀況比之前更好，控球能有效掌握好球帶，多以直球壓迫打者，對方揮棒速度明顯跟不上。如果他能持續主動攻擊好球帶，其實並不容易被有效攻擊。」

至於後援的何樺，吳柏宏表示，他先前歷經一段低潮，主因是投球過於閃躲，「他太想避開對方打擊，反而陷入劣勢。我們在練習賽就提醒他，有球速的投手不用怕被打，只要主動攻擊好球帶，對方其實沒那麼好掌握。如果壞球走在前面，最後就得投到紅中，反而更危險。今天他幾乎都能先搶好球，投起來自然比較順，也更有信心。」

吳柏宏也強調，安打本身不是最在意的重點，「重要的是投手不敢讓對方打。被打安打只是結果，有時候主動攻擊也可能製造出局，但如果投得太閃，打者反而不會出棒。」

九州聯隊與北海道聯隊監督皆盛讚平鎮高中具備甲子園爭冠實力，吳柏宏認為，這正是台灣棒球進步的展現，「我們的投手已具備壓制能力，近年國際賽也多是靠投手限制對手，球速與準確度提升後，對方勢必得調整攻擊策略。」

不過他也坦言，台灣仍需適應日本隊的投球節奏，「如果不夠主動，很容易被對方牽著走。想在國際賽爭取好成績，如何應對日本的節奏，是我們必須持續努力的方向。」

此外，日本在跑壘與守備細節上的表現也讓吳柏宏印象深刻，「他們觀察力非常強，能從壘上跑者的小動作中找到破綻。比較可惜的是短打執行，連續兩場都未成功，這部分需要調整。日本隊知道我們要短打，會刻意投在邊角增加難度，這與台灣常見情況不同，也是值得我們學習的地方。」