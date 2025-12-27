運動雲

>

平鎮U18雙投強壓北海道！吳柏宏：投手進步被看見　向日本學細節

▲平鎮高中。（圖／中華棒協提供）

▲平鎮高中。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽中，平鎮高中U18投手群聯手完封北海道聯隊，總教練吳柏宏表示，台灣棒球的進步正逐漸被看見，同時也認同日本在細節層面的表現值得學習。

先發投手劉任右前一次實戰已是黑豹旗前半段賽事，此役主投5局，用球數73球，被敲1安打，送出5次三振、2次保送，無失分退場；何樺後援2局，被敲2安打、1次三振，同樣未失分，順利守成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳柏宏談到劉任右的表現時指出：「他已經一個多月沒有實戰，但今天的狀況比之前更好，控球能有效掌握好球帶，多以直球壓迫打者，對方揮棒速度明顯跟不上。如果他能持續主動攻擊好球帶，其實並不容易被有效攻擊。」

至於後援的何樺，吳柏宏表示，他先前歷經一段低潮，主因是投球過於閃躲，「他太想避開對方打擊，反而陷入劣勢。我們在練習賽就提醒他，有球速的投手不用怕被打，只要主動攻擊好球帶，對方其實沒那麼好掌握。如果壞球走在前面，最後就得投到紅中，反而更危險。今天他幾乎都能先搶好球，投起來自然比較順，也更有信心。」

吳柏宏也強調，安打本身不是最在意的重點，「重要的是投手不敢讓對方打。被打安打只是結果，有時候主動攻擊也可能製造出局，但如果投得太閃，打者反而不會出棒。」

九州聯隊與北海道聯隊監督皆盛讚平鎮高中具備甲子園爭冠實力，吳柏宏認為，這正是台灣棒球進步的展現，「我們的投手已具備壓制能力，近年國際賽也多是靠投手限制對手，球速與準確度提升後，對方勢必得調整攻擊策略。」

不過他也坦言，台灣仍需適應日本隊的投球節奏，「如果不夠主動，很容易被對方牽著走。想在國際賽爭取好成績，如何應對日本的節奏，是我們必須持續努力的方向。」

此外，日本在跑壘與守備細節上的表現也讓吳柏宏印象深刻，「他們觀察力非常強，能從壘上跑者的小動作中找到破綻。比較可惜的是短打執行，連續兩場都未成功，這部分需要調整。日本隊知道我們要短打，會刻意投在邊角增加難度，這與台灣常見情況不同，也是值得我們學習的地方。」

關鍵字： 台灣棒球高中棒球中信盃平鎮高中日本隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

305局349K驚異K腕！日媒大篇幅報導徐若熙：王貞治期待的WBC投手

305局349K驚異K腕！日媒大篇幅報導徐若熙：王貞治期待的WBC投手

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

熱門新聞

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林志玲登PLG職籃　洋基開幕戰應援

2夢想家最強外援來了！三上悠亞「C位」性感應援

3洋基想迎回貝林傑卻卡關！

4林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗

5當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

最新新聞

1想在夢想家退休　布依德回歸表現亮眼

2曾豪駒喊話打出凝聚力成就好比賽

3不能總指望從大洞爬回來　戰神要克服慢熱

4胸口「寫輪眼」醒目！高瑋明不怕被笑中二

5林泓育談職業倦怠

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

【爸開心接下課卻被當空氣？】女兒奔向「阿玉」懷裡...他當場傻住XD

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366