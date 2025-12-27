305局349K驚異K腕！日媒大篇幅報導徐若熙：王貞治期待的WBC投手

▲日媒《日刊體育》大篇幅報導徐若熙。（圖／截自日刊スポーツ西部本社(九州・山口)官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

徐若熙以最高1500萬美元（約新台幣4.7億元）加盟福岡軟銀鷹，引發日本媒體大篇幅關注，並被冠上「台灣K博士」、「台灣怪物右腕」、「台灣至寶」等封號。

徐若熙26日在台北舉辦加盟福岡軟銀鷹記者會，吸引大批台灣媒體到場採訪，也有多家日本媒體親赴現場。軟銀CBO城島健司形容徐若熙是球團收到的「最佳聖誕節禮物」，並說明球團的培育規畫，希望他第一年以適應為主。不過徐若熙展現強烈企圖心，直言明年入團就要全力爭取先發輪值。

日刊體育西部本社以更大篇幅刊登相關報導，指出徐若熙被視為彌補有原航平離隊後空缺的關鍵戰力，王貞治會長也寄予厚望，點名他是WBC台灣代表的有力候補，並強調已確定披上象徵王牌的18號戰袍。報導同時提到，徐若熙生涯累計305局送出349次三振，是一名值得信賴的「驚異右腕」，城島健司CBO也期待他未來能站上世界舞台，成長為頂級投手。

軟銀球團會長王貞治也透過球團發表談話表示：「徐投手在台灣的表現有目共睹，希望他作為軟銀的一員，能毫無保留地發揮實力，成為投手陣容的重要支柱。」日媒《西日本體育》形容，被譽為「台灣至寶」的158公里火球男，正式展開日職挑戰之路。

多家日媒以不同角度報導此事，《Sponichi Annex》以「軟銀出現『有原航平缺口』，從台灣味全補進徐若熙」為題，《朝日新聞電子版》則以「『球團希望我慢慢來，但……』加盟軟銀的徐若熙誓言首年全力出擊」報導，《東京體育報》強調王貞治會長的勉勵，以「王貞治會長力挺新援徐若熙：『投手陣的支柱』」為標題。

《體育報知》形容他為「台灣怪物級右腕」，並引述城島CBO稱其為「最棒的聖誕禮物」，《日刊體育》則聚焦背號意義，以「158公里右腕徐若熙：『這個背號將推動我更往前』確定背號18」為題報導。