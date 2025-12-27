日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球國家隊「侍Japan」總教練井端弘和26日在東京率先公布明年3月世界棒球經典賽（WBC）8人名單，包括大谷翔平、菊池雄星等人，清一色皆為投手。從投手先行公布的名單配置，也看得出井端對於投手戰力的高度重視，目標以「歷代最強級」的投手陣容，迎戰美國、多明尼加等勁敵。

據日媒《體育報知》報導，井端監督說明，考量WBC比賽用球與例行賽不同，投手需要較長時間適應，因此希望能盡早確定投手人選。由於部分旅美投手仍涉及大聯盟相關手續，已內定的山本由伸，以及所屬球隊尚未確定的菅野智之，暫未列入此次名單。不過即便如此，扣除投手定位仍待觀察的大谷，其餘7名投手已足以構成具備彈性與深度的投手接力體系。

在調度策略上，井端監督持續強調「第2先發」的重要性。由於WBC賽事預期仍有球數限制，單場實際投球局數可能不多，勢必仰賴頻繁換投來應戰。他指出，與其讓先發硬撐，不如提早啟動牛棚，透過細膩的投手調度提高勝率。具備先發與長中繼能力的伊藤大海、種市篤暉，也因此被視為關鍵戰力。

至於比賽後段，日本隊同樣展現厚實牛棚實力。從第6局到第9局，幾乎每一局都有具備關門經驗的投手可用。井端監督也表示，選擇救援投手的標準並非左右投，而是「能確實完成該局任務的能力」，未來即使再補進牛棚人選，核心仍將圍繞這批一線投手。

日媒分析，日本隊雖然在打擊「火力」上不一定能與美國、多明尼加正面硬拚，但透過縝密的投手運用與戰術調度，投手戰力反而成為最大優勢。隨著完整名單將於1月中旬出爐，井端版侍JAPAN的連霸藍圖，也正逐漸成形。