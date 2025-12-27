運動雲

>

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球國家隊「侍Japan」總教練井端弘和26日在東京率先公布明年3月世界棒球經典賽（WBC）8人名單，包括大谷翔平、菊池雄星等人，清一色皆為投手。從投手先行公布的名單配置，也看得出井端對於投手戰力的高度重視，目標以「歷代最強級」的投手陣容，迎戰美國、多明尼加等勁敵。

據日媒《體育報知》報導，井端監督說明，考量WBC比賽用球與例行賽不同，投手需要較長時間適應，因此希望能盡早確定投手人選。由於部分旅美投手仍涉及大聯盟相關手續，已內定的山本由伸，以及所屬球隊尚未確定的菅野智之，暫未列入此次名單。不過即便如此，扣除投手定位仍待觀察的大谷，其餘7名投手已足以構成具備彈性與深度的投手接力體系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在調度策略上，井端監督持續強調「第2先發」的重要性。由於WBC賽事預期仍有球數限制，單場實際投球局數可能不多，勢必仰賴頻繁換投來應戰。他指出，與其讓先發硬撐，不如提早啟動牛棚，透過細膩的投手調度提高勝率。具備先發與長中繼能力的伊藤大海、種市篤暉，也因此被視為關鍵戰力。

至於比賽後段，日本隊同樣展現厚實牛棚實力。從第6局到第9局，幾乎每一局都有具備關門經驗的投手可用。井端監督也表示，選擇救援投手的標準並非左右投，而是「能確實完成該局任務的能力」，未來即使再補進牛棚人選，核心仍將圍繞這批一線投手。

日媒分析，日本隊雖然在打擊「火力」上不一定能與美國、多明尼加正面硬拚，但透過縝密的投手運用與戰術調度，投手戰力反而成為最大優勢。隨著完整名單將於1月中旬出爐，井端版侍JAPAN的連霸藍圖，也正逐漸成形。

關鍵字： 標籤:大谷翔平侍JapanWBC投手名單井端弘和

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

熱門新聞

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基想迎回貝林傑卻卡關！

2當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

3睦那京一日店長現身台北咖啡店

4井端提前定案日本隊8人名單

5約基奇56分鬼神大三元　寫79年來最狂紀錄

最新新聞

1道奇Kiké化身藍色聖誕老人送暖

2賈吉盼球團留貝林傑

3陳偉殷談備戰WBC　勉後輩：成績不會辜負認真準備的人

4湖人大危機！　里夫斯腿傷缺陣4周

5梁培宣布離開北京猛虎隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

#李多慧 機場遇小弟弟親切舉高高　好羡慕弟弟哦❤️
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366