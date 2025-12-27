北海道遭劉任右完全壓制　監督盛讚平鎮具備挑戰甲子園冠軍的實力

▲北海道聯隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽27日晚間進行最終戰，平鎮高中迎戰北海道聯隊，先發左投劉任右最快球速達148公里，主投5局壓制對手無失分，率隊以4比0獲勝。

平鎮高中在2局上展開攻勢，曾乙喆敲出安打開啟攻勢，吳伯承擊出中外野飛球，對方發生接球失誤，彭成安隨後敲出左外野線邊落地的二壘安打，送回1分，平鎮取得2比0領先，最後7局上再追加2分。本次交流賽，平鎮高中以1勝1和作收

北海道聯隊監督森本琢朗盛讚劉任右的壓制力，「他是一名天賦非常好的投手，尤其是直球，真的太棒、太精彩了。」他指出，打者幾乎完全遭到壓制，「看起來有點跟不上他的直球節奏，根本無法確實掌握擊球點，也就難以製造出有效的安打。」

先前日本球員受訪時曾提到，台灣投手的類型與日本不同，屬於在日本較少見的風格，森本琢朗也表示認同，「日本確實比較少見到這種爆發力強、球威十足的投手，這樣的類型在日本真的不多。」

北海道聯隊先發投手島田爽介表現同樣不俗，森本琢朗指出，「其實他的投球內容很好，只是守備失誤稍微多了一點，但即便如此，他整體仍相當穩定，並沒有造成太大的危機。」島田爽介此役投5局，被敲3支安打，失2分都是非責失分。

面對台灣青棒霸主平鎮高中，島田爽介直言，「平鎮如果站上甲子園舞台，絕對有實力以頂尖為目標，也具備爭奪冠軍的能力。」透過此次與兩支台灣球隊的交流，他也獲得寶貴經驗，「台灣球隊整體水準非常高，對比賽全力以赴的決心，讓我印象深刻，也學到了台灣棒球的這種精神。」