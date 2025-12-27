井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

▲日本國家隊，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

備戰明年3月開打的世界棒球經典賽，日本棒球代表隊總教練井端弘和26日率先公布部分成員名單，共有8人入選，包括道奇球星大谷翔平與天使投手菊池雄星等人；由於WBC使用球與平時不同，井端直言投手尤其需要提早因應，因此決定先行公布名單。

「30人當中先確定8人，」談到為何提前公開部分成員，井端監督解釋：「投手是特別，因為球會改變，所以我原本就有『要提早』的想法，還有大聯盟的投手在，而且也有一些選手會因為是否入選而有所變動，因此這次就先定下8人。」

8名選手分別為：道奇大谷翔平、教士松井裕樹、天使菊池雄星、火腿伊藤大海、巨人大勢、羅德種市篤睴、西武平良海馬、阪神石井大智。

這次入選名單中，大聯盟組的重點無疑是大谷翔平；對於已經表態願意代表日本出賽的大谷，井端監督也提出期待：「希望他能以表現帶領大家，如果能全試合出場就好了，只要他能以那樣的狀態來到國家隊就好。」

至於外界關注的大谷是否可能在WBC登板投球，井端則表示目前仍在觀察階段：「現在還在調整階段，而且還沒開始投球，那部分我想要等進入春訓之後再看。」

此次同樣入選的菊池雄星將迎來生涯首次WBC；井端監督對菊池的印象相當深刻，也高度肯定他在MLB的成長：「他的球非常快、也很有力，給人這樣的印象，到了MLB之後，他這方面被磨練得更好，控球也變得更成熟，我非常期待他，當然我覺得他在上一屆大會就已經有足夠實力能入選，這次他願意來參加，我非常感謝。」

菊池雄星也透過聲明表達入選心情，強調會扛起前輩責任，並以勝利為唯一目標：「能以日本代表身分出戰WBC，我感到非常高興；在球隊裡我年齡上應該也會成為比較年長的角色，但我會確實完成大家對我所期待的任務，為了日本的勝利全力揮臂投球，久違能在日本球迷面前比賽，我也很期待，因此會做好萬全準備迎接這次大會。」