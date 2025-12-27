運動雲

道奇Kiké化身「藍色聖誕老人」　驚喜探訪送暖孩子笑開懷

▲赫南德茲（Kiké Hernández）化身聖誕老人送暖。（圖／截自IG:topps）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）在聖誕佳節前夕化身「節日使者」，帶著隊友走入社區，為多個家庭送上驚喜與歡樂。這位34歲的道奇球星暫時卸下球場上的競爭角色，選擇在節日期間回饋社會，為孩子們留下難忘的聖誕回憶。

赫南德茲特別扮成藍色版的聖誕老人，自稱「Kiké Claus」，而道奇隊投手威爾・克萊因（Will Klein）與傑克・德瑞爾（Jake Dreyer）則分別化身為「Will精靈」與「Jake精靈」。三人手捧禮物現身時，立刻炒熱氣氛，讓毫無預期的家庭又驚又喜。孩子們見到道奇球員近距離互動興奮不已，家長們也感謝球員在假期中抽空陪伴、分享歡樂。

過程中，球員們不僅分送禮物，也與家庭聊天、合影，展現親切幽默的一面。這樣的行動也反映道奇隊一向重視回饋社區的文化，讓外界看見球場之外、同樣溫暖動人的一面。

相關畫面曝光後，也引發網友討論。有網友留言表示：「真的很酷，下次如果能去弱勢社區給孩子驚喜，一定會看到感動落淚的畫面。」也有人理性提出不同看法：「我很喜歡這樣的善舉，但照片看起來這些家庭似乎並不拮据，如果能去兒童醫院或低收入社區中心，或許會更有意義。」

