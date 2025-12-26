運動雲

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

▲▼台北台新戰神洛夫頓、丁聖儒（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神前戰神洛夫頓在懲處期間遭註銷，沒進賽也沒繳罰款就回美國。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台新戰神洋將洛夫頓21日與新竹攻城獅之戰，因不滿判決而情緒爆走，甚至在場上憤而比出中指，被連吹2次技術犯規遭驅逐出場，還遭聯盟禁賽2場、罰款5萬，然而他隨後在社群發出多則動態暗示離隊，相隔3天後戰神也對外宣布已跟他達成離隊協議，但他沒禁賽也沒繳罰款就走人，引發外界疑義，TPBL聯盟在今天針對台北台新戰神隊洋將洛夫頓遭到聯盟禁賽與罰款後，隨即離隊並遭到註銷狀況進行說明。

針對洛夫頓在懲處期間遭註銷，聯盟坦言規章中未針對「球員於紀律懲處期間遭球團註銷」之情境，訂有明確之配套處理方式，此為制度上之疏漏，聯盟予以說明並將納入後續修正方向。

此外，對於戰神在註銷洛夫頓後，未即補足第四名外籍球員，已不符外籍球員註冊規範，聯盟也將處以每日3000元的行政管理罰鍰，直至第四名外籍球員完成註冊。  

TPBL聯盟全文說明全文─

針對近日戰神球團外籍球員註冊/註銷狀況及相關討論，聯盟特此說明如下：

一、關於洛夫頓個人懲處之適用原則
洛夫頓於仍具聯盟註冊身分期間，因不當行為經聯盟紀律程序處以新台幣五萬元罰款及禁賽兩場。
聯盟重申，上述懲處係針對球員個人行為所為之紀律處分，其適用對象為球員本人。

二、關於球員於懲處期間遭註銷之制度說明
經聯盟檢視現行規章，確認規章已明訂球員註冊與登錄之基本原則，惟未針對「球員於紀律懲處期間遭球團註銷」之情境，訂有明確之配套處理方式，此為制度上之疏漏，聯盟予以說明並將納入後續修正方向。

三、關於戰神球團未符外籍球員註冊規範之行政處置
依聯盟現行規章規定，各球團須維持四名外籍球員之註冊。
經技術委員會討論，確認戰神球團於註銷洛夫頓後，未即補足第四名外籍球員，已不符外籍球員註冊規範。

為維持制度一致性與競賽公平性，技術委員會決議：自戰神球團未符合外籍球員註冊規範之當日起，於完成補足第四名外籍球員註冊前，按日處以新台幣三千元之行政管理罰鍰。

四、後續作為
聯盟將於賽季結束後，全面檢討並修訂相關規章，補強球員懲處期間之註冊異動、名單影響及相應處理機制，以確保制度明確性與執行一致性。

