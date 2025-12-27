樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

▲樂天巨人。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

曾是KBO韓職聯盟春訓聖地的美國亞利桑那，近年吸引力明顯下滑。隨著美國物價與機票費用暴漲、移民管制趨嚴，以及整體環境不確定性增加，越來越多韓職球隊轉向澳洲、台灣與日本設立春訓基地，春訓版圖出現明顯變化。

據韓媒《Spochoo》報導，KBO 10支球隊預計自2026年1月底起陸續前往海外展開春訓，地點橫跨美國、日本、台灣與澳洲。前往美國本土春訓的球隊僅剩3隊，其中LG雙子與NC恐龍仍選擇亞利桑那，LG將於史考茲戴爾進行第一階段春訓後轉往沖繩，NC則將一、二軍全數留在亞利桑那。SSG登陸者則前往佛羅里達後再轉戰沖繩。

美國春訓熱度下滑，主因包括高昂生活成本、機票費用，以及移民政策與治安疑慮，多支球隊也開始評估未來是否改赴其他國家訓練。

韓媒指出，澳洲與台灣成為新選項，韓華鷹、KT巫師與斗山熊選擇澳洲作為第一階段春訓地點；樂天巨人於台南集訓，Kiwoom英雄則在高雄進行一、二軍春訓，並計畫與中職球隊進行熱身賽。

最受矚目的是起亞虎隊，2026年將全程於日本春訓，第一階段選在鹿兒島縣奄美大島，該地原為日職橫濱DeNA二軍基地，環境單純，僅專注於棒球訓練，第二階段則於沖繩進行。

除NC與Kiwoom英雄外，其餘8支球隊第二階段春訓幾乎全數集中日本。隨著多重因素影響，美國逐漸淡出，KBO春訓版圖正式轉變，各隊備戰2026賽季的成果備受關注。