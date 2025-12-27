運動雲

>

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

▲台韓交流賽，樂天巨人以3：4一分落敗。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天巨人。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

曾是KBO韓職聯盟春訓聖地的美國亞利桑那，近年吸引力明顯下滑。隨著美國物價與機票費用暴漲、移民管制趨嚴，以及整體環境不確定性增加，越來越多韓職球隊轉向澳洲、台灣與日本設立春訓基地，春訓版圖出現明顯變化。

據韓媒《Spochoo》報導，KBO 10支球隊預計自2026年1月底起陸續前往海外展開春訓，地點橫跨美國、日本、台灣與澳洲。前往美國本土春訓的球隊僅剩3隊，其中LG雙子與NC恐龍仍選擇亞利桑那，LG將於史考茲戴爾進行第一階段春訓後轉往沖繩，NC則將一、二軍全數留在亞利桑那。SSG登陸者則前往佛羅里達後再轉戰沖繩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國春訓熱度下滑，主因包括高昂生活成本、機票費用，以及移民政策與治安疑慮，多支球隊也開始評估未來是否改赴其他國家訓練。

韓媒指出，澳洲與台灣成為新選項，韓華鷹、KT巫師與斗山熊選擇澳洲作為第一階段春訓地點；樂天巨人於台南集訓，Kiwoom英雄則在高雄進行一、二軍春訓，並計畫與中職球隊進行熱身賽。

最受矚目的是起亞虎隊，2026年將全程於日本春訓，第一階段選在鹿兒島縣奄美大島，該地原為日職橫濱DeNA二軍基地，環境單純，僅專注於棒球訓練，第二階段則於沖繩進行。

除NC與Kiwoom英雄外，其餘8支球隊第二階段春訓幾乎全數集中日本。隨著多重因素影響，美國逐漸淡出，KBO春訓版圖正式轉變，各隊備戰2026賽季的成果備受關注。

關鍵字： 標籤:韓職春訓美國台灣日本

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

熱門新聞

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基想迎回貝林傑卻卡關！

2當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

3睦那京一日店長現身台北咖啡店

4井端提前定案日本隊8人名單

5約基奇56分鬼神大三元　寫79年來最狂紀錄

最新新聞

1道奇Kiké化身藍色聖誕老人送暖

2賈吉盼球團留貝林傑

3陳偉殷談備戰WBC　勉後輩：成績不會辜負認真準備的人

4湖人大危機！　里夫斯腿傷缺陣4周

5梁培宣布離開北京猛虎隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

#李多慧 機場遇小弟弟親切舉高高　好羡慕弟弟哦❤️
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366