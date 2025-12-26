別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

▲洛杉磯道奇隊韓籍內野手金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）即將在2026年3月5日點燃戰火，稍早日本隊總教練井端弘和已經率先公布包含大谷翔平、菊池雄星等8名首批「侍Japan」成員，而韓國隊目前正在醞釀出一套足以載入史冊的內野陣容，當家兩位主角正是目前效力於美國職職（MLB）的兩位頂尖中線內野手——金河成與金慧成，韓媒指出兩人被看好是韓國隊終結國際賽低迷的強力武器，更展現了韓國在MLB內野戰場上優於日本的獨特競爭力。

日本隊26日率先行公布首批WBC「侍Japan」8位成員，其中最受矚目的當屬已表態參賽的洛杉磯道奇球星大谷翔平，另有天使隊左投菊池雄星、教士隊後援投手松井裕樹。日職方面，也有北海道日本火腿王牌伊藤大海、西武獅終結者平良海馬、讀賣巨人強投大勢、羅德投手種市篤暉，以及阪神虎後援石井大智，陣容看起來相當豪華。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而韓國媒體《Sports Seoul》卻分析，在大聯盟的亞洲版圖中，日本選手在人數與投手戰力上顯然佔據優勢，這點也可以從他們今天所公布的8人名單中感受到，然而，在最考驗守備功力與運動能力的「中線內野」（游擊手、二壘手）領域，日本野手卻面臨「全軍覆沒」的窘境，至今尚無成功在大聯盟站穩腳步的案例。

相比之下，韓國在此領域異軍突起，從早期的姜正浩證明韓職野手能以攻擊型游擊手立足大聯盟後，就換金河成接棒，他不僅能勝任二、三、游全能位置，更寫下超越韓國、作為亞洲出生內野手首度奪得「MLB 金手套獎」的紀錄，雖然目前仍是自由球員，但金河成在攻守兩端的全面性，已成為亞洲內野手在美職發展的最高標竿。接下來就是金慧成，雖然他在2025球季並非以主力身分出賽，但他仍出賽了71場，不但進入季後賽名單，還品嚐到了世界大賽冠軍的滋味。

《Sports Seoul》認為韓國隊這次WBC的戰略核心將是金河成、金慧成的「旅外黃金二遊」，其中自由球員的金河成已經明確表態將會以參加WBC為首要目標，道奇隊的金慧成也已經向球團表達強烈參賽意願，預計1月就會加入訓練營為國效力。

▲金河成目前是自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

今年韓國職棒聯賽觀眾突破1200萬人次，刷新史上最高票房紀錄，職棒人氣正值巔峰，KBO總裁許龜淵強調，為了延續這股熱度，韓國隊能否在WBC締造佳績便至關重要，在面對美國隊賈吉（Aaron Judge）、日本隊大谷翔平等頂尖球星參賽的情況下，韓國除了寄望旅外雙金坐鎮內野，本季在KBO表現亮眼的NC恐龍新生代內野手金周元與LG雙子外野手申珉宰也將提供深厚戰力，這兩位球員已在熱身賽中展現默契與開路先鋒的價值，能為金河成與金慧星提供守備變換與體力調節的實質支援。

至於金河成與金慧成這對大聯盟級的史詩二游組合是否能在明年3月正式合體並終結韓國國際賽的低潮，韓國的球迷都在拭目以待。