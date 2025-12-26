運動雲

>

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

▲洛杉磯道奇隊韓籍內野手金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇隊韓籍內野手金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）即將在2026年3月5日點燃戰火，稍早日本隊總教練井端弘和已經率先公布包含大谷翔平、菊池雄星等8名首批「侍Japan」成員，而韓國隊目前正在醞釀出一套足以載入史冊的內野陣容，當家兩位主角正是目前效力於美國職職（MLB）的兩位頂尖中線內野手——金河成與金慧成，韓媒指出兩人被看好是韓國隊終結國際賽低迷的強力武器，更展現了韓國在MLB內野戰場上優於日本的獨特競爭力。

日本隊26日率先行公布首批WBC「侍Japan」8位成員，其中最受矚目的當屬已表態參賽的洛杉磯道奇球星大谷翔平，另有天使隊左投菊池雄星、教士隊後援投手松井裕樹。日職方面，也有北海道日本火腿王牌伊藤大海、西武獅終結者平良海馬、讀賣巨人強投大勢、羅德投手種市篤暉，以及阪神虎後援石井大智，陣容看起來相當豪華。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而韓國媒體《Sports Seoul》卻分析，在大聯盟的亞洲版圖中，日本選手在人數與投手戰力上顯然佔據優勢，這點也可以從他們今天所公布的8人名單中感受到，然而，在最考驗守備功力與運動能力的「中線內野」（游擊手、二壘手）領域，日本野手卻面臨「全軍覆沒」的窘境，至今尚無成功在大聯盟站穩腳步的案例。

相比之下，韓國在此領域異軍突起，從早期的姜正浩證明韓職野手能以攻擊型游擊手立足大聯盟後，就換金河成接棒，他不僅能勝任二、三、游全能位置，更寫下超越韓國、作為亞洲出生內野手首度奪得「MLB 金手套獎」的紀錄，雖然目前仍是自由球員，但金河成在攻守兩端的全面性，已成為亞洲內野手在美職發展的最高標竿。接下來就是金慧成，雖然他在2025球季並非以主力身分出賽，但他仍出賽了71場，不但進入季後賽名單，還品嚐到了世界大賽冠軍的滋味。

《Sports Seoul》認為韓國隊這次WBC的戰略核心將是金河成、金慧成的「旅外黃金二遊」，其中自由球員的金河成已經明確表態將會以參加WBC為首要目標，道奇隊的金慧成也已經向球團表達強烈參賽意願，預計1月就會加入訓練營為國效力。

▲▼ WBC經典賽大谷翔平、金慧成、金河成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金河成目前是自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

今年韓國職棒聯賽觀眾突破1200萬人次，刷新史上最高票房紀錄，職棒人氣正值巔峰，KBO總裁許龜淵強調，為了延續這股熱度，韓國隊能否在WBC締造佳績便至關重要，在面對美國隊賈吉（Aaron Judge）、日本隊大谷翔平等頂尖球星參賽的情況下，韓國除了寄望旅外雙金坐鎮內野，本季在KBO表現亮眼的NC恐龍新生代內野手金周元與LG雙子外野手申珉宰也將提供深厚戰力，這兩位球員已在熱身賽中展現默契與開路先鋒的價值，能為金河成與金慧星提供守備變換與體力調節的實質支援。

至於金河成與金慧成這對大聯盟級的史詩二游組合是否能在明年3月正式合體並終結韓國國際賽的低潮，韓國的球迷都在拭目以待。

關鍵字： WBC韓國隊大谷翔平金河成棒球金慧成

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：軟銀的聖誕禮物

確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：軟銀的聖誕禮物

徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

熱門新聞

確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：軟銀的聖誕禮物

徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1軟銀確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：是很榮幸的事

2徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄

3建仔式祝福！王建民謝若熙赴日讓兄弟鬆口氣

4刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

5青棒比賽出現職業啦啦隊竟掀亂象！

最新新聞

1化身野獸不是夢！林志傑招牌轉身、怒吼經典再現

2周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全

3當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

4旅外「雙金」當核心！韓媒點韓國隊這點比日本更有優勢

5鈴木一朗指導過牟禮翔讚平鎮投手

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

【珠珠寶貝】李珠珢這套韓職應援服好頂，青春洋溢呀～

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366