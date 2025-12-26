徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

▲徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「龍之子」徐若熙於26日舉辦加盟記者會，正式披上福岡軟銀鷹18號戰袍，合約總額1500萬美元，締造中職旅外合約新紀錄。

味全龍徐若熙今年25歲，最快球速可達158公里，兼具速度與壓制力，被視為亞洲最具潛力的速球派右投之一。他吸引多支日本與美國球隊關注，但軟銀提出的合約條件明顯優於其他球團，最終在搶人大戰中脫穎而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

合約細節隨之曝光，據了解，徐若熙與軟銀簽下3年複數年合約，內容包含每年年薪300萬美元、100萬美元簽約金，以及給付味全龍的200萬美元入札金，另設有激勵獎金，合約總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.7億元），超越王柏融的400萬美元，創下中職旅外球員最高薪合約紀錄。

三笠衫彥GM表示，感謝徐若熙在美國與日本、眾多日職球團之中選擇加盟軟銀，「我們感到非常開心，也由衷感謝若熙的選擇。」

他也向大家介紹軟銀這支球隊，指出自公司成立以來便以「目標世界第一」作為口號，從王貞治監督執教時期開始，就立下擊敗美國大聯盟冠軍的目標，為了達成這個目標，必須從世界各地尋找優秀選手加盟軟銀，因此再次感謝若熙的選擇。三笠衫彥也提到，近年軟銀在球迷數量與球隊營業額方面皆為日職12球團之最，期待未來能與味全龍有更多合作機會，也歡迎台灣球迷前往福岡觀賞軟銀比賽，並希望藉由徐若熙加盟，推動軟銀與味全在活動企劃上的合作，朝更好的方向發展，增加球迷，成為台日交流的橋樑。

徐若熙加盟軟銀記者會於26日在台北舉行，出席貴賓包含中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、副秘書長蔡克斯、國際組長林建廷；福岡軟銀鷹隊方面則有城島健司CBO、三笠衫彥GM、松本裕一國際部長、池田優介廣報室長到場。味全龍隊方面，副董事長黃宗仁、領隊丁仲緯、總教練葉君璋、副領隊曲信恩、莊璦菁亦一同出席，此外，培育徐若熙的母校平鎮高中校長張滄彬及教練團也到場見證。

徐若熙自2019年加入味全龍後，迅速成長為球隊王牌投手，獲日職豪門福岡軟銀鷹肯定，也象徵台灣棒球邁向國際的重要里程碑。