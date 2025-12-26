運動雲

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

▲平鎮高中。（圖／大會提供）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽25日晚間在新莊棒球場登場，平鎮高中與日本九州聯隊在雨勢干擾下激戰7局2比2握手言和；比起場上戰況，場內「職業啦啦隊應援」卻意外成為討論焦點，主辦單位邀請中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」到場帶動氣氛，現場雖熱鬧，卻也引發部分球迷質疑：學生層級賽事是否需要引入職業啦啦隊？尤其在免費入場的情況下，部分砲哥搶位、拍攝等行為，更讓不少「本質迷」直言觀賽體驗被影響。

球迷：炒熱氣氛可以，但學生棒球本來沒這習慣

對於「職業啦啦隊進入學生棒球賽事」的安排，球迷段小姐在接受《ETtoday》訪問時表示自己可以理解，「是覺得還好，可能主辦方有一些安排，但有些人沒有辦法接受學生棒球有啦啦隊，因為從一開始到現在，學生棒球沒有這個習慣跟傳統，通常就只有職業棒球才有，」她也提到，若以台、日交流賽的性質來看，「可以當作炒熱氣氛這樣。」

不過，對於應援內容的安排，段小姐則認為可以更貼近客隊文化；她直言，「客隊在進攻的時候可以播一些當地的應援曲，不一定要持續中職的，」段小姐說，九州聯隊畢竟是日本隊伍，「播他們的應援曲會比較好、比較客氣一點。」

球迷反彈點：音響太大、應援曲「怪」、拍攝亂象影響看球

另一位球迷張小姐則坦言，自己觀看青棒的初衷是想感受三級棒球的純粹氛圍，「以我個人來說，我通常看青棒是想看他們在球場上單純的喊聲（不管是球員休息室內或是觀眾的加油聲），」她指出，今日職棒啦啦隊進駐後，現場音響非常大聲，也「非常影響想單純看球賽的人。」

張小姐認為，交流賽不管台灣隊或日本隊在進攻都播放相同的職棒應援曲，「其實蠻奇怪的，」她提到，像甲子園通常以樂隊方式應援，整體氛圍與職棒不同，若套用職棒模式，反而會讓賽事感覺不太對味。

更讓她無法接受的是現場部分觀眾行為；張小姐提及，「亂源幾乎都來自拍攝啦啦隊的砲哥們（用個人物品佔排隊位子、進場奔跑推擠等），讓真的想看球賽的球迷們體驗大打折扣，」她也質疑，在免費入場、沒有「活動回本需求」的情況下，這樣的安排「完全就是意義不明的決策」，甚至直言若以後還有類似模式，可能就不會再進場觀賽。

網路球迷：不是罵啦啦隊，是反感「砲哥」　也有人讚敬業

網路討論同樣呈現兩派聲音；有球迷在社群Threads上表示，大家「基本上不是在罵啦啦隊」，反而是佩服她們在又冷又濕的天氣仍應援7局，「我穿厚帽T羽絨衣都冷到發抖了，何況是她們只穿制服跟外套？真的非常敬業。」

也有球迷指出，真正引發反感的是拍攝族群，「大家反感的是那些砲哥，行為真的很糟，壞了整個比賽的氣氛，」球迷更補充此次安排讓他很難接受，「這簡直在侮辱我最愛的日本高校野球」，並批評「根本沒必要有啦啦隊，你玩的跟中職一樣，那就是放一堆砲哥進來，不就是犧牲本質迷而已嗎？」

但也有人認為，不論是否贊同啦啦隊進場，「真的要給她們應有的肯定和尊重，」該球迷在貼文中描述體感約10度、風雨交加，自己全身包緊仍冷到發抖，而啦啦隊仍在雨中跳滿7局，「還是始終帶著正能量在面對台下的球迷，真的不是一件很容易的事。」

對此，Passion Sisters韓籍成員朴善珠留言感謝球迷支持：「沒有回家、堅持到最後應援的你們才是真正的英雄。」

不具名球迷：焦點被轉移　看球應該是看球員，不是被叫坐下拍啦啦隊

一名不具名受訪球迷在接受《ETtoday》訪問時則指出，她覺得比賽的焦點被轉移了，球迷進場本來是看球員比賽，「任何行為如果影響到觀賽體驗，都會讓人反感。」

她也補充，現場曾出現「叫人坐下」的狀況，是因為有球迷站起來替場上球員應援，卻被認為擋到拍攝啦啦隊畫面，讓不少人感到錯愕，「畢竟比賽與球員才應該是主要焦點。」

至於三級棒球是否該設置啦啦隊，該名球迷也坦言，身邊長期關注三級棒球的朋友多半不支持，「三級棒球的魅力就在於場上球員自己帶動氣氛、為隊友加油，許多球迷進場也是為了看這樣純粹的互動，」她認為，若因拍攝需求影響比賽與觀賽體驗，「這已經偏離了三級棒球原本的精神。」

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

