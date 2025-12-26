26,000分達標！柯瑞手感冰冷照寫歷史　勇士全民皆兵聖誕大戰擊潰獨行俠

▲勇士獨行俠聖誕大戰，柯瑞（Stephen Curry）雖手感不佳，但仍拿23分達成職業生涯26,000分里程碑。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士今（26）日坐鎮大通中心球場迎戰達拉斯獨行俠，全場焦點莫過於勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），儘管他在這場全球矚目的聖誕大戰中手感低迷，但依然展現巨星韌性轟下23分，不僅率領團隊以126比116捍衛主場，收下三連勝，還達成職業生涯26,000分里程碑，成為現役NBA第5人。

勇士開局氣勢如虹，開賽就取得4比0領先，而老將霍佛德（Al Horford）更是上演個人飆分秀，他單節飆進3記三分球獨拿12分，助勇士在首節打完時取得40：28領先。次節獨行俠雖一度打出8比0攻勢追分，但核心「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）在一次快攻中因右腹股溝痙攣受傷退場，勇士趁勢由格林（Draymond Green）、穆迪（Moses Moody）等人發動反擊，上半場結束以71：58穩居領先。

易邊再戰，獨行俠在狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）攜手威廉斯（Brandon Williams）展現韌性，一度將差距縮小至個位數，但勇士三節結束仍保有11分領先優勢。末節獨行俠再度反撲追至5分差，反觀勇士團隊陷入外線連14投不中的乾旱期，好在關鍵時刻，柯瑞又展現自己的價值，在終場前命中價值連城的三分球替球隊穩住陣腳，搭配梅爾頓（De'Anthony Melton）與巴特勒（Jimmy Butler III）的穩健發揮，最終成功以126比116守住勝利。

賽前，勇士一哥柯瑞距離26,000分大關僅差12分，但他今天遭對手嚴密看管，全場出手18次僅命中6球，三分球10投僅2中。然而，他展現了極高的得分效率與經驗，在罰球線上穩健9罰全中，並於第三節一次上籃正式解鎖成就。

▲勇士獨行俠聖誕大戰，柯瑞達成里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞最終斬獲23分，成為NBA史上第22位、現役第5位達成26,000分紀錄的球員，這一壯舉讓他比肩詹姆斯、杜蘭特、哈登與威斯布魯克，下一位追趕目標將是「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的26,071分。

除了柯瑞的紀錄夜，勇士能成功守住主場，靠的是強大的團隊體系，此役全隊整場共送出多達33次助攻，讓進攻流暢無阻，巴特勒展現全能身手，挹注14分、9籃板和9助攻的「準大三元」成績單，梅爾頓貢獻16分、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挹注13分且在末節關鍵罰球鎖定勝局、老將霍佛德最後則是攻下14分。

獨行俠方面，戴維斯再度因傷所困，僅留下3分、3籃板便退場，對球隊內線造成重創，狀元佛拉格展現接班氣勢，砍下全場最高27分外加6籃板與5助攻；威廉斯也有26分的亮眼表現，然而，獨行俠全隊外線手感冰冷，團隊僅命中4顆三分球，且罰球得分明顯低於勇士，讓他們在追分時刻顯得後繼無力，最終無緣在聖誕大戰奪勝。

▲勇士獨行俠聖誕大戰，獨行俠狀元郎佛拉格（右）。（圖／達志影像／美聯社）