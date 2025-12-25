「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

▲卡斯泰亞諾斯（Nick Castellanos）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季仍持續尋找外野戰力補強，外界普遍認為球隊首選是續留貝林傑（Cody Bellinger），但若自由市場進展不如預期，交易市場可能出現另一路線；美媒近日點名，費城人外野手卡斯泰亞諾斯（Nick Castellanos）可能成為洋基值得考慮的「替代選項」。

兩度明星＋耐戰優勢 合約僅剩最後一年

卡斯泰亞諾斯曾兩度入選大聯盟明星賽，並在2021年拿下銀棒獎，他生涯13個球季中有6季單季至少轟出20支全壘打，且近期仍具長打能力，2024年也曾達成單季20轟門檻。

防守端方面，卡斯泰亞諾斯能守左右外野兩個角落位置，生涯早期也曾短暫守過三壘；此外，他近4季每季至少出賽136場，耐戰度佳，對需要穩定出賽、補足外野輪替的洋基而言，是一項可觀優勢。

更關鍵的是，卡斯泰亞諾斯目前正處於5年1億美元合約的最後一年，等於洋基若透過交易取得，不必承擔長期合約壓力，整體風險相對可控。

成績下滑＋場外爭議 成最大疑慮

不過，交易卡斯泰亞諾斯也存在不少警訊；從攻擊數據來看，他上季出賽147場僅敲17轟，OPS僅0.694，表現明顯低於期待；此外，他單季吞下133次三振，生涯更有11個球季揮空次數超過100次，打擊穩定度與選球能力仍是隱憂。

場外方面，卡斯泰亞諾斯在過去一年曾與費城人總教練湯姆森（Rob Thomson，前洋基教練）爆出公開不合，甚至質疑對方溝通方式，並認為球隊並未清楚定義他的角色定位，這也讓他在費城的處境更加尷尬。

費城人有意「換環境」 美媒：洋基不用付出頂級新秀

由於費城人整體態度傾向「想要翻篇」，美媒指出，洋基若想出手，交易成本可能不會過高，甚至不需要送出頂級新秀；MLB官網記者佐列基（Todd Zolecki）先前也曾報導，費城人棒球事務總裁丹布羅斯基（Dave Dombrowski）曾坦言，卡斯泰亞諾斯可能會因為「換個環境」而受益。

對洋基而言，若不想在自由市場豪砸高額合約，也許透過交易帶回一名具長打底子的外野手，是一種較「高報酬、可控風險」的選擇。

洋基外野仍有備案 可賭一把拚反彈

目前洋基40人名單仍有賈吉（Aaron Judge）、葛里沙姆（Trent Grisham）、多明奎茲（Jasson Dominguez）與瓊斯（Spencer Jones）等內部外野選項，因此即便卡斯泰亞諾斯無法打出預期火力，球隊仍有空間調整陣容，不至於被單一補強綁死。

外界分析，卡斯泰亞諾斯若真被交易，勢必希望在合約年重新打出身價，以便在2026年球季結束後進入自由市場前提升行情；若他能「反彈」並且在休息室維持良好互動，對志在奪回美東、並挑戰自2009年以來首座世界大賽冠軍的洋基而言，確實可能是一張值得試的牌。