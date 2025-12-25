運動雲

>

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

▲卡斯泰亞諾斯（Nick Castellanos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯泰亞諾斯（Nick Castellanos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季仍持續尋找外野戰力補強，外界普遍認為球隊首選是續留貝林傑（Cody Bellinger），但若自由市場進展不如預期，交易市場可能出現另一路線；美媒近日點名，費城人外野手卡斯泰亞諾斯（Nick Castellanos）可能成為洋基值得考慮的「替代選項」。

兩度明星＋耐戰優勢　合約僅剩最後一年

[廣告]請繼續往下閱讀...

卡斯泰亞諾斯曾兩度入選大聯盟明星賽，並在2021年拿下銀棒獎，他生涯13個球季中有6季單季至少轟出20支全壘打，且近期仍具長打能力，2024年也曾達成單季20轟門檻。

防守端方面，卡斯泰亞諾斯能守左右外野兩個角落位置，生涯早期也曾短暫守過三壘；此外，他近4季每季至少出賽136場，耐戰度佳，對需要穩定出賽、補足外野輪替的洋基而言，是一項可觀優勢。

更關鍵的是，卡斯泰亞諾斯目前正處於5年1億美元合約的最後一年，等於洋基若透過交易取得，不必承擔長期合約壓力，整體風險相對可控。

成績下滑＋場外爭議　成最大疑慮

不過，交易卡斯泰亞諾斯也存在不少警訊；從攻擊數據來看，他上季出賽147場僅敲17轟，OPS僅0.694，表現明顯低於期待；此外，他單季吞下133次三振，生涯更有11個球季揮空次數超過100次，打擊穩定度與選球能力仍是隱憂。

場外方面，卡斯泰亞諾斯在過去一年曾與費城人總教練湯姆森（Rob Thomson，前洋基教練）爆出公開不合，甚至質疑對方溝通方式，並認為球隊並未清楚定義他的角色定位，這也讓他在費城的處境更加尷尬。

費城人有意「換環境」　美媒：洋基不用付出頂級新秀

由於費城人整體態度傾向「想要翻篇」，美媒指出，洋基若想出手，交易成本可能不會過高，甚至不需要送出頂級新秀；MLB官網記者佐列基（Todd Zolecki）先前也曾報導，費城人棒球事務總裁丹布羅斯基（Dave Dombrowski）曾坦言，卡斯泰亞諾斯可能會因為「換個環境」而受益。

對洋基而言，若不想在自由市場豪砸高額合約，也許透過交易帶回一名具長打底子的外野手，是一種較「高報酬、可控風險」的選擇。

洋基外野仍有備案　可賭一把拚反彈

目前洋基40人名單仍有賈吉（Aaron Judge）、葛里沙姆（Trent Grisham）、多明奎茲（Jasson Dominguez）與瓊斯（Spencer Jones）等內部外野選項，因此即便卡斯泰亞諾斯無法打出預期火力，球隊仍有空間調整陣容，不至於被單一補強綁死。

外界分析，卡斯泰亞諾斯若真被交易，勢必希望在合約年重新打出身價，以便在2026年球季結束後進入自由市場前提升行情；若他能「反彈」並且在休息室維持良好互動，對志在奪回美東、並挑戰自2009年以來首座世界大賽冠軍的洋基而言，確實可能是一張值得試的牌。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

「貓科動物之爭」攻城獅克服15分落後大逆轉　雲豹進攻失靈三連敗失龍頭霸氣

「貓科動物之爭」攻城獅克服15分落後大逆轉　雲豹進攻失靈三連敗失龍頭霸氣

地板滾球也是競技體育！陳銘哲入圍精英獎最佳精神、盼努力讓社會看見

地板滾球也是競技體育！陳銘哲入圍精英獎最佳精神、盼努力讓社會看見

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

【裁定不羈押】34歲男嗆「教訓社會」士院：媽媽帶回家看管

熱門新聞

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

讀者回應

﻿

熱門新聞

1恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

2徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

3有原航平4年30億大約回老東家火腿

4郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」

5費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強

最新新聞

1金塊高砲塔倒下！　強森右膝爆傷情

2岡本和真動向受矚！海盜優先爭取

3費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

4和主帥激烈口角　格林親向全隊致歉

5道奇二壘世代交替警訊引發洛媒質疑

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

【香灰袋爆開】整袋丟垃圾車炸出蕈狀雲！清潔隊員滿身灰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366