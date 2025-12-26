刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

▲索德史卓姆（Tyler Soderstrom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒運動家隊在聖誕節期間完成重要布局，據 ESPN 記者帕桑（Jeff Passan）報導，球團已與24歲索德史卓姆（Tyler Soderstrom）達成一紙7年8600萬美元的延長合約，另包含2033年球隊選項與激勵條款，若全數觸發，合約總值最高可再增加4500萬美元。此合約至少買斷他3年自由球員年限，最多可達4年，球團將掌控他至31歲賽季。

索德史卓姆成為運動家近年鎖定的最新核心打者。球團去年冬天已分別以6000萬美元與6550萬美元續約魯克（Brent Rooker）與巴特勒（Lawrence Butler），而索德史卓姆此約不僅超越兩人，也刷新隊史最大合約紀錄，過去最高為塞維里諾（Luis Severino）的3年6700萬美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

索德史卓姆為2020年首輪選秀，原本是捕手，但因防守評價受限，生涯初期轉守一壘。2025年成為生涯轉捩點，24歲的他在球季前段火力全開，4月底前敲出9轟，並迅速卡位中心打線。隨著一壘新秀寇茲升上大聯盟，運動家將索德史卓姆臨時調往左外野，儘管毫無職業經驗，他卻繳出超出預期的守備表現，不僅防守數據高於聯盟平均，更成為金手套候選人。

整季索德史卓姆打擊三圍為**.276/.346/.474**，貢獻25轟，主客場表現穩定，並非仰賴球場優勢。這份合約也徹底終結外界對其可能被交易補投手的揣測，確保他將與寇茲、魯克、巴特勒等人組成運動家長期進攻核心。球團目前薪資約8700萬美元，總管佛斯特亦坦言，未來仍將持續補強先發輪值。