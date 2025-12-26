運動雲

>

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

▲索德史卓姆（Tyler Soderstrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索德史卓姆（Tyler Soderstrom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒運動家隊在聖誕節期間完成重要布局，據 ESPN 記者帕桑（Jeff Passan）報導，球團已與24歲索德史卓姆（Tyler Soderstrom）達成一紙7年8600萬美元的延長合約，另包含2033年球隊選項與激勵條款，若全數觸發，合約總值最高可再增加4500萬美元。此合約至少買斷他3年自由球員年限，最多可達4年，球團將掌控他至31歲賽季。

索德史卓姆成為運動家近年鎖定的最新核心打者。球團去年冬天已分別以6000萬美元與6550萬美元續約魯克（Brent Rooker）與巴特勒（Lawrence Butler），而索德史卓姆此約不僅超越兩人，也刷新隊史最大合約紀錄，過去最高為塞維里諾（Luis Severino）的3年6700萬美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

索德史卓姆為2020年首輪選秀，原本是捕手，但因防守評價受限，生涯初期轉守一壘。2025年成為生涯轉捩點，24歲的他在球季前段火力全開，4月底前敲出9轟，並迅速卡位中心打線。隨著一壘新秀寇茲升上大聯盟，運動家將索德史卓姆臨時調往左外野，儘管毫無職業經驗，他卻繳出超出預期的守備表現，不僅防守數據高於聯盟平均，更成為金手套候選人。

整季索德史卓姆打擊三圍為**.276/.346/.474**，貢獻25轟，主客場表現穩定，並非仰賴球場優勢。這份合約也徹底終結外界對其可能被交易補投手的揣測，確保他將與寇茲、魯克、巴特勒等人組成運動家長期進攻核心。球團目前薪資約8700萬美元，總管佛斯特亦坦言，未來仍將持續補強先發輪值。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和

場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

徐若熙26日加盟軟銀　城島健司掛保證可即戰先發輪值

徐若熙26日加盟軟銀　城島健司掛保證可即戰先發輪值

兄弟休賽季玩真的！再聯手工藤公康　5投手明年1月赴日特訓

兄弟休賽季玩真的！再聯手工藤公康　5投手明年1月赴日特訓

【史詩級坐騎上路】馬路驚見鴕鳥奔跑　還會靠右讓車XD

熱門新聞

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

2青棒比賽出現職業啦啦隊竟掀亂象！

3柯爾：我最大心願是格林在勇士退役

4聖誕大戰我更強　詹皇數據大勝柯瑞

5平鎮九州雨中鏖戰7局握手言和

最新新聞

1馬刺聖誕大戰告捷　兩週內三殺雷霆

2曾仁和：簽約當天就期待新球季

3刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

4伊藤大海期待「有原學堂」

5布朗森大心臟砍超前三分球　尼克聖誕大戰逆轉勝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

【珠珠寶貝】李珠珢這套韓職應援服好頂，青春洋溢呀～

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366