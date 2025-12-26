運動雲

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日本職棒福岡軟銀鷹隊於今（26）日為台灣強投「龍之子」徐若熙舉行盛大的加盟記者會。除了正式官宣披上軟銀戰袍，球團更在現場準備了多段驚喜祝福影片，包含中職前隊友味全龍球星吉力吉撈·鞏冠與傳奇名將、現任中信兄弟投手教練王建民，都以幽默與溫馨的方式為徐若熙送上旅日祝福，現場氣氛歡樂且溫馨。

與徐若熙交情深厚的味全龍重砲手吉力吉撈·鞏冠，今日在祝福影片中除了代表球隊送上祝福，也以球員工會理事長的身分，感謝中華職棒擁有完善的制度，讓球員能有挑戰國際舞台的機會。

祝福之餘，吉力吉撈展現了十足的幽默感，不忘對現場的軟銀隊高層「推銷」自己，他笑說：「接下來我也會繼續努力、繼續加油，希望在座軟銀的長官也能繼續關注我的表現！」這段逗趣的自薦引發全場大笑，連台上的徐若熙也忍不住笑開懷。

▲中職味全龍吉力吉撈．鞏冠、中信兄弟投手教練王建民祝福徐若熙加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職味全龍吉力吉撈．鞏冠祝福徐若熙加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者楊舒帆攝）

現任中信兄弟投手教練、台灣棒球英雄王建民也錄製影片祝賀，除了為徐若熙感到開心，建仔更打趣表示，因為徐若熙實力太強，這次赴日發展讓中信兄弟在新球季少了一個強大的對手，「真的讓我們稍微鬆了一口氣！」

此外，王建民也不忘提醒徐若熙，明年二月底中華隊將與軟銀進行交流賽，「回來記得穿上中華隊的球衣喔！」

▲中職中信兄弟投手教練王建民祝福徐若熙加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職中信兄弟投手教練王建民祝福徐若熙加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者楊舒帆攝）

