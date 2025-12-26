葉君璋幽默談徐若熙天花板「有看過101嗎？」　預告神秘投手接班

運動雲

▲味全龍總教練葉君璋出席徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍投手徐若熙26日舉辦加盟福岡軟銀鷹記者會，總教練葉君璋回顧這6年來的培養歷程，直言始終相信徐若熙的天花板仍在很高的位置，甚至笑說：「有看過101嗎？」他也首度透露一個「小秘密」，其實徐若熙早在約半年前，心中就已經有了旅外方向的答案。

談到選擇日職或美職的抉擇，葉君璋表示，並不存在好或不好之分，「一個是未來的結果，另一個是會讓他比較安心的選擇，他需要一個踏實的環境。」他透露，在一次私下聊天時，徐若熙便曾稍微提及自己的想法，「那時候他心裡面，其實已經有一個答案了。」

對於徐若熙的成長空間，葉君璋指出，不只是軟銀，包括曾接觸過的多支球隊，都認為他仍有很大的發展潛力。今年因WBCQ後大腿受傷，影響訓練節奏，導致肌肉量下滑，也間接影響整季狀態起伏，「一下好、一下不好。」

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

葉總坦言，徐若熙自己也清楚，今年的表現並非完全滿意，而這正是球團與外界所看到的關鍵，「大家知道他可以更好。」他也回憶2023年12月徐若熙亞錦賽的狀態，「那個樣子，才是他應該要有的樣子，那時候他的身體狀況真的非常棒。」

談到近年「中職旅外」現象，葉君璋認為這其實是正向循環，「越多人出去，反而會讓更多人想進來中職。」他直言，若因擔心流失戰力而阻擋選手出國，反而會讓整個環境停滯，「不要怕他們出去，出去越多，就越多球員想進來，這個思維要改變。」

葉君璋也坦承，身為教練確實會面臨「贏球」與「送球員旅外」之間的兩難。他透露，徐若熙傷癒復出首戰時，自己其實很想讓他繼續投，「如果我是單純為了贏球的教練，就會叫他繼續投。」

展望明年投手戰力布局，葉君璋則語帶保留地表示，「有人離開，就會有人出來。」除了徐若熙之外，60人保護名單之外的王維中也轉戰台鋼雄鷹。他透露，明年可能會出現外界意想不到的投手戰力，「你們會看到，怎麼會有這種能力的球員出現。」但也笑說不敢講太多，「講太多我會有壓力。」

至於徐若熙未來在日職的使用方式，葉君璋認為軟銀會相當謹慎，「不會硬要他投，會等他準備好才上。」他強調，身體狀況仍是首要考量，否則一旦受傷，可能影響整個賽季。

最後，葉君璋也分享一段輕鬆插曲，「我跟他說要送我一個手套，因為接他的球接破了好幾個。」他也肯定徐若熙的用心，「他是真的蠻認真的，也答應要送我一個手套。」

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

