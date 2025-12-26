運動雲

化身野獸不是夢！林志傑角色進駐《Free Dunk》 招牌轉身、怒吼經典再現

▲台灣大哥大代理3v3遊戲《Free Dunk》 ，「野獸」林志傑明年1月霸氣登場。（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大代理3v3遊戲《Free Dunk》 ，「野獸」林志傑明年1月霸氣登場。（圖／台灣大哥大提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣籃球文化正式跨足數位競技領域。台灣大哥大26日宣布，旗下代理首款融入台灣職籃元素的3v3街頭籃球競技 PC 遊戲《Free Dunk》正式開放預註冊，並計畫於2025年1月上市。本作最大的亮點在於結合了台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑，透過數位技術精準還原其賽場霸氣，讓球迷與玩家能在虛擬街頭戰場中，親自體驗「野獸派」的進攻魅力。

為了深入連結台灣籃球情感，《Free Dunk》特別與臺北富邦勇士隊合作，為林志傑量身打造專屬的3D角色模組。遊戲採用渲染感強烈的美式漫畫風格，不僅細緻捕捉其神韻，更透過動態捕捉與影像分析技術，完美重現林志傑標誌性的動作——從震撼全場的大轉身突破、充滿節奏感的假切後撤三分球，到進球後雙拳緊握、仰天怒吼的慶祝神態，皆能在遊戲中流暢演繹。玩家不僅能身著勇士隊經典的12號球衣，更能感受台籃精神在電競舞台上的延續。

《Free Dunk》開發團隊 Alleys Field 指出，這款3v3街頭籃球遊戲的核心價值在於「真實的球場回饋」，遊戲強調快節奏、短對局與高技術上限，透過具深度的操作系統與戰術聯動，提供講究手感與臨場判斷的競技體驗，其「易上手、難精通」的特性，旨在同時滿足想隨時開局的休閒玩家，以及追求細膩技術的核心選手。開發團隊表示，在產品開發過程中，持續傾聽玩家需求並進行在地化調整，是讓這款作品展現生命力的關鍵。

台灣大哥大新媒體事業副總李芃君表示，本次代理《Free Dunk》是公司跨入運動競技領域的重要一步，不僅是單純引進遊戲內容，更是嘗試將集團體育資源與台籃文化注入數位娛樂，透過虛實整合的模式，期望能開拓更多與球團、球星合作的空間，打造一個讓球迷能與喜愛的運動文化深度互動的跨界生態。

隨著上市消息發布，官方同步釋出「化身野獸」形象宣傳影片，描繪素人玩家在場上切入瞬間與林志傑形象重疊的精彩時刻，象徵每一位熱愛籃球的人都能在遊戲中釋放競技靈魂。

目前《Free Dunk》已於官方平台展開預註冊「報隊集氣」任務，玩家參與活動將依據累積達成率，有機會解鎖包括林志傑親筆簽名球衣、限量籃球，以及多樣遊戲虛寶獎勵。這場連結台灣籃球熱血與電競操作的街頭對戰，將於明年一月正式拉開帷幕，邀請所有熱愛籃球的人搶先報隊，共同見證台籃精神在電競舞台的全新姿態。

關鍵字： 台灣籃球林志傑3v3籃球電競遊戲街頭籃球

